Кормили комбижиром, ломали кости: последний из защитников Змеиного о плене

1252 дня плена — именно столько в российских тюрьмах провел последний из защитников-пограничников Змеиного. Виталий Геренко, как и все, до последнего не складывал оружие. Впрочем, тогда силы были не равны.

За время плена у воина родился сын. 23 июля этого года мечта семьи сбылась. Мужчину обменяли, а недавно Виталий вернулся в родной Измаил. Больше о военном рассказываем далее.

3,5 года плена: история бойца с острова Змеиный

Жена Алена вспоминает день, когда Виталий наконец-то вернулся в Украину.

— СМС пришла в 20:40, а затем был телефонный звонок в 1:30 ночи. Я до сих пор не могу поверить, что он рядом.

Виталий был последним пограничником из Змеиного, которого дольше всего держали в неволе. Служил оператором противотанкового ракетного комплекса, а с 10 февраля 2022 находился на дежурстве на острове.

— Море, красивые закаты. Это нужно видеть, потому что это сказочно. Ты забываешь, что на службе, — так описывает свою работу на Змеином мужчина. Но в тот раз все было по-другому. В воздухе чувствовалось напряжение, новости намекали о приближении войны.

Я прочел в новостях, что по линии границы разворачиваются полевые госпитали. Тогда я понял, что началось.

Их вывели на позиции в три ночи. Команда звучала: “К бою!”

— Мы увидели, что уже Москва (крейсер — ред.) подошла, Быков подошел. Если бы нас хотели убить, я думаю, они бы сразу разбомбили и все, нас бы не было. А так психологически давили.

В то время на острове были не только пограничники, но и морпехи. На предложение поднять белое знамя российскому военному кораблю ответили уже знаковой фразой.

Российские бомбы падали по всей территории острова. Тем временем защитники прятались в подвалах и передавали по рации, что живы. Наконец Змеиный захватили, украинских воинов перевезли в Крым, а дальше в разные тюрьмы. У Виталия было шесть этапов.

— У меня только шестой этап был с “приемкой”. Это когда тебя начинают сильно избивать, ходить по тебе, ломать кости. Перед работой и после нее нас жарили шокерами. Мы носили грузы, а нас шокером подгоняли.

Кормили пленных ужасной пищей. Обычно давали капусту, воду и комбижир. Когда сил у бойцов совсем не оставалось, могли увеличить количество еды.

Но некоторые моменты давали надежду, и силы жить. В начале полномасштабного вторжения жена Виталия была на седьмом месяце беременности.

Когда мужчина уже был в плену, она родила их второго сына. Об этом россияне известили военного и даже позволили короткую видеосвязь.

Теперь 3,5 года неволи позади. И Виталий, и Алена уверены, что дальше у их семьи все будет хорошо.

Недавно из плена также вернулся 26-летний Богдан Ковальчук, которого держали в тюрьме с 17 лет.

