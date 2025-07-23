23 июля поздно вечером состоялся девятый этап Великого обмена военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными и по поручению Президента Украины домой вернулась очередная группа украинских защитников.

Обмен пленными: что известно

Среди освобожденных — бойцы ВСУ, в частности, подразделений Десантно-штурмовых войск, ВМС, Сил территориальной обороны, а также военнослужащие Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Домой вернулись не только солдаты и сержанты, но и офицеры, некоторые из которых провели в плену более трех лет – еще со времен обороны Мариуполя.

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Символическим событием стало возвращение последнего Защитника острова Змеиный — пограничника, который с начала полномасштабной войны стал олицетворением сопротивления.

Последний со Змеиного дома: из российского плена вернули еще одну группу защитников / 6 Фотографий

Возраст освобожденных – от 27 до 66 лет. Они защищали Украину по всем горячим направлениям — от Донетчины до Черниговщины.

Сегодня состоялся девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Благодарю всех, кто над этим работает, — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас все освобожденные защитники будут проходить медицинское обследование, пройдут физическую и психологическую реабилитацию, а также все предусмотренные государством выплаты за время пребывания в плену.

Координационный штаб продолжает работу над тем, чтобы каждый наш защитник вернулся домой.

Ранее мы рассказывали о том, как составляются списки на обмен пленными и чем помогают акции поддержки.

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