23 липня пізно ввечорі відбувся дев’ятий етап Великого обміну військовополоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та за дорученням Президента України додому повернулася чергова група українських Захисників.

Обмін полоненими: що відомо

Серед звільнених — бійці ЗСУ, зокрема підрозділів Десантно-штурмових військ, ВМС, Сил територіальної оборони, а також військовослужбовці Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Додому повернулися не лише солдати й сержанти, а й офіцери, деякі з яких провели в полоні понад три роки — ще з часів оборони Маріуполя.

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Символічною подією стало повернення останнього Захисника острова Зміїний — прикордонника, який із початку повномасштабної війни став уособленням спротиву.

Останній із Зміїного вдома: з російського полону повернули ще одну групу захисників / 6 Фотографій

Вік звільнених — від 27 до 66 років. Вони боронили Україну на всіх найгарячіших напрямках — від Донеччини до Чернігівщини.

Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працюва, — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Зараз усі звільнені проходитимуть медичне обстеження, отримає підтримку для фізичної та психологічної реабілітації, а також всі передбачені державою виплати за час перебування у полоні.

Координаційний штаб продовжує роботу над тим, щоб кожен наш Захисник повернувся додому.

Раніше ми розповідали про те, як складаються списки на обмін полоненими й чим допомагають акції підтримки.

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