Вместе жарят шашлыки в перерыве между боями: история отца и сына, ставших побратимами

52-летний Петр встретил полномасштабное наступление россиян дома в Киевской области. Две недели он находился под оккупацией, но ему удалось вырваться из окружения. Сейчас вместе с сыном защищают Украину. Об истории семьи, столкнувшейся с врагом в своем доме, а теперь уничтожающей его на передовой, — далее в материале.

Теперь постоянно вместе: история отца и сына, служащих в одном подразделении

Петр служил в зоне ООС, поэтому с начала оккупации беспокоились, что российские военные придут в их дом. Через несколько недель ему с женой и тремя сыновьями удалось выехать из окружения.

— Были мы в детском саду и как-то стыдно было, что я, взрослый человек, в детском саду буду прятаться.

Сначала доброволец с боевым опытом попал в 29-й батальон. Затем в 118-ю бригаде служил артиллеристом. В прошлом году Петр был вынужден уволиться из войска. Сейчас у него есть проблемы с сердцем и зрением. Впрочем, он просидел дома около полугода, но наконец снова собрал свой военный рюкзак и двинулся к сыну.

20-летний парень с позывным Позитив также носит военную форму. Служит пилотом, сбивает вражеские БПЛА. Петр тоже попал в Силы беспилотных систем, поэтому теперь воюет бок о бок с сыном.

— Я сюда же напросился, оббежал кабинеты. И все же меня обратно приняли в эту же 118-ю бригаду. Такие, как я нужны на должностях, не задействованных в боевых действиях. Жена и от меня, и от него (сына, — ред.) в шоке.

Отец и сын общаются друг с другом каждый день. Теперь они друг другу не только семья, но и боевые товарищи. Петр говорит, что очень гордится Позитивом.

— Ему сейчас уже 20 лет. Мало кто из таких ребят пошел на войну.

Оба в шутку признаются: придерживаются уютной семейной традиции, когда в мирное время за одним столом собиралась вся их большая семья.

— Когда есть свободное время, встречаемся, я мариную мясо и сын жарит. Все как дома. А я уже тогда наслаждаюсь шашлыком. Это единственное, что мы из дома перенесли сюда из более семейного.

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