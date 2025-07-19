Я думал, что это тезка… Как в Горловской колонии сын встретил своего отца

Защитник Мариуполя Павел Высоцкий попал в плен еще в свои 20 и провел три года в российских колониях. Его держали в Еленовке, затем перевели в Ростовскую область, где он подвергался постоянным пыткам. Во временно оккупированной Горловке он неожиданно встретил отца.

Надеялся, что отец успел спастись

Павел обнимает и целует маленького сына. Пятилетнего Дениса он не видел три года. Делится, что не ожидал того, насколько вырос малыш, и что жена его дождется.

В плен морпех попал в Мариуполе. После двух неудачных попыток прорваться в Запорожье, он вместе с побратимами получил команду сдаться. Сначала Павла содержали в Еленовке, затем этапировали в Ростовскую область. Ему, как и другим морпехам, доставалось больше всего.

Мы забегаем в столовую, каждого бьют по спине. Постоянно они подгоняли: “Быстрее жрите!” — делится Павел.

Дальше была колония во временно оккупированной Горловке. Там Павел увидел отца. Его, бывшего участника АТО, россияне тоже заключили в тюрьму. Павел об этом ничего не знал. Он надеялся, что папа успел вывезти семью и уехать из оккупированной Антоновки.

Я знал, что там есть тезка, Высоцкий Андрей. Потом мне сказал наш начмед, что здесь мой отец. Но я подумал, что просто тезки. А он уже был год на зоне в Горловке. Потом я встретился с ним.

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Совместное фото с отцом сделал один из надзирателей колонии. Мужчины планировали, что делать и как жить дальше, какой бизнес хотят начать, ведь больше делать было нечего.

Только мечтать и жить воспоминаниями, которые были до войны.

Жена Павла, Светлана, долгое время даже не знала, жив ли ее любимый, пока не увидела его фото в соцсетях российских оккупантов. С тех пор не переставала верить, что Павел вернется.

В последний раз, когда мы виделись, нам было по 18 лет. А сейчас он уже такой мужчина. Я увидела — глаза засветились. Думаю, наконец-то дождалась! Надеюсь, что все будет хорошо.

Мысль о том, что его ждет семья и маленький сын, помогла выдержать все пытки. Теперь Павел ждет освобождения отца.

Ранее мы рассказывали о бойце, умершем почти сразу после обмена пленными.

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