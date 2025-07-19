Я думав, що це тезка… Як у Горлівській колонії син зустрів свого батька

Оборонець Маріуполя Павло Висоцький потрапив у полон ще у свої 20, і провів три роки в російських колоніях. Його тримали в Оленівці, потім перевели до Ростовської області, де він зазнавав постійних тортур. У тимчасово окупованій Горлівці він несподівано зустрів рідного батька.

Мав надію, що батько встиг врятуватися

Павло обіймає та цілує маленького сина. П’ятирічного Дениса він не бачив три роки. Ділиться, що не очікував того, наскільки виріс малий, і що дружина його дочекається.

У полон морпіх потрапив у Маріуполі. Після двох невдалих спроб прорватися до Запоріжжя, він разом із побратимами отримав команду здатися. Спершу Павла утримували в Оленівці, потім — етапували до Ростовської області. Йому, як і іншим морпіхам, діставалося найбільше.

Ми забігаємо у їдальню, кожного б’ють по спині. Постійно вони підганяли: “Швидше жеріть!” — ділиться Павло.

Далі була колонія у тимчасово окупованій Горлівці. Там Павло побачив рідного батька. Його, колишнього учасника АТО, росіяни ув’язнили також. Павло про це нічого не знав. Він сподівався, що тато встиг вивезти родину і виїхати з окупованої Антонівки.

Я знав, що там є тезка, Висоцький Андрій. Потім мені сказав наш начмед, що тут мій батько. Але я подумав, що просто тезки. А він уже був десь рік на зоні у Горлівці. Потім я з ним зустрівся.

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Спільне фото з батьком зробив один із наглядачів у колонії. Чоловіки планували, що робити і як жити далі, який бізнес хочуть розпочати, адже робити більше було нічого.

Тільки мріяти, і жити спогадами, які були до війни.

Дружина Павла, Світлана, довгий час навіть не знала, чи живий її коханий, доки не побачила його фото у соцмережах російських окупантів. Відтоді не припиняла вірити, що Павло повернеться.

Востаннє, коли ми бачилися, нам було по 18 років. А зараз він уже такий чоловік. Я побачила — очі засвітилися. Думаю, нарешті дочекалася! Сподіваюся, що все буде добре.

Думка про те, що на нього чекає родина і маленький син, допомогла витримати всі тортури. Тепер Павло чекає на визволення батька.

Раніше ми розповідали про бійця, який помер майже відразу після обміну полоненими.

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