Зашли летом, а вышли уже осенью: как боец ​​с позывным Космос оборонял позицию 135 дней

Боец 65-й отдельной механизированной бригады с позывным Космос провел 135 дней на передовой под ежедневными ударами FPV-дронов. Младший сержант с побратимами защищали Запорожье, при этом постоянно отбивали атаки малых групп оккупантов, пытавшихся проникнуть в украинскую оборону.

Группу Космоса неоднократно пытались заменить, но мешали вражеские ударные дроны. Об истории храбрости и стойкости читай дальше в материале.

Как боец ​​с позывным Космос 135 дней оборонял позицию

Его обувь еще покрыта окопной грязью, на голове шапка длинных волос. Парень говорит, что обычно они гораздо короче. Он находит в себе силы искренне улыбаться, вспоминая продолжительный период на нуле.

Ему 23 года и он служит по контракту. Это не первый боевой выход закарпатца, однако оказался для младшего сержанта рекордным. Космос не рассчитывал, что зайдет на позицию летом, а выйдет уже осенью.

— Так получилось. Стараемся сидеть, ждать правильной погоды, потому что тогда безопаснее выходить.

Его командир с позывным Паук рассказывает, что эту группу неоднократно пытались заменить, но не удавалось, потому что в небе постоянно летают вражеские дроны.

— FPV взорвал нам машину. В следующий раз не разрешили погодные условия. В третий раз замена не дошла, потому что начался обстрел. Раз пять-шесть пытались их заменить.

Более четырех месяцев на позиции, где бойцы 65-й бригады держались благодаря посылкам из тяжелых коптеров, Космос вел статистику атаки FPV. На этом участке Запорожского фронта, говорят воины, враг активно применяет тактику малых групп.

— Россияне пытаются, пользуясь случаем, заходить малыми группами. Это так называемая тактика инфильтрации, просачивания в наши порядки. Практически каждый день проходят боевые столкновения, — объясняет пресс-офицер 65 ОМБр Сергей Скибчик.

Отбивать стрелковые атаки приходилось и Космосу с побратимами.

— Лезут. Мы их встречаем, потом даем билеты на Кобзона. Им предлагают сдаваться, они не хотят. Или, может, просто глухие.

Возвращаясь с нуля, Космос тянул на себе побратима, который покалечил ногу, наступив на мину.

— Замотали ее, скотчем обтянули, чтобы зафиксировать. Потом по дороге нашли тачанку. Я положил его на тачанку и повез. Надо было идти три километра по болоту. Потом уже приехали ребята и нас забрали.

Космоса дома ждет двое детей. Сейчас есть время на передышку, но затем снова готов на передовую.

— Даже если придется провести там долгие месяцы, нужно держаться. Куда денемся? Не пустим мусор на нашу землю.

Эвакуация наших военных происходит в очень тяжелых условиях. Иногда приходится привлекать даже специальных роботов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!