Охотится на дроны в почти 60! Как боец ​​с позывным Батя защищает Украину ради своих детей

Когда враг запускает дрон, он не прячется, а берет автомат и стреляет. Так сражается Виктор, военный 128-й отдельной бригады. Ему 59 лет, в армии он инженер БпЛА.

Впрочем, ни возраст, ни должность не мешают ему охотиться за вражескими беспилотниками. Будет воевать и дальше, ведь его родное село под Гуляйполем на линии фронта, а дома ждет восьмилетний сын. Больше — в сюжете журналистки Вікна-новини Анастасии Ольховой.

Как боец с позывным​​ Батя нашел себя в армии почти в 60 лет

На экране смартфона Виктор показывает своего младшего сына Глеба. Для мужчины семья едва ли не самая главная мотивация продолжать службу. Боец с позывным Батя родом из села Мирного Запорожской области, которое сейчас на самом нуле.

— Село небольшое у нас было, все люди знали друг друга, уважали. Дружно жили. Все-таки мы, украинцы, умеем жить дружно. Села больше нет, его сожгли. Оно было под оккупацией, сейчас в серой зоне.

О своей родине Виктор рассказывает с грустью. Вспоминает родной дом, ныне уничтоженную школу и друзей, которые еще в юношеские годы прозвали его батей. Теперь этот позывной, словно маленькое напоминание о родном доме.

— Называли батя Махно, а потом просто сокращенно Батя. Все мои друзья, и старше, и младше меня, называли меня Батя. А я уже привык.

После училища он отправился в армию. Служба проходила в Севастополе, на ракетном комплексе аэродрома Бельбек. Сейчас там россияне размещают бомбардировщики, которые направляют авиабомбы на Херсонское и Запорожское направления.

Он не планировал связывать свою жизнь с войском, пока в 2022 году не началось полномасштабное вторжение. Хотел присоединиться к Вооруженным силам, однако ему отказали из-за возраста.

Но сидеть дома Батя не планировал. Мужчина помогал вывозить людей с оккупированных территорий, ловил мародеров и охранял железнодорожные узлы. Однако в сентябре 2023 года ему пришла повестка, поэтому Виктор вздохнул с облегчением.

— Если мы до войны хоть немного россиян уважали, то сейчас нет никакого уважения. У меня только злоба на них. Они оставили мою маму без дома.

Сначала Батя был водителем в 151-й бригаде. Затем перевелся в 128-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду. Там он снова работал водителем, а затем попробовал себя инженером беспилотника. Среди его обязанностей коммуникация с пилотом, проверка дрона, корректировка и снаряжение.

В целом, вся работа зависит от пилота, но на одной из боевых задач Виктор и сам сбил вражеский дрон. В тот день услышал незнакомый звук и принялся за дело. Семь точных выстрелов — и российский беспилотник больше не является угрозой.

Самая большая поддержка для мужчины — это семья. Дети стали его мотивацией бороться за свободную Украину. Батя рассказывает о них с нежностью в голосе. Двое старших уже повзрослели, а самый маленький Глеб только начинает познавать мир. Мальчик мечтает быть военным, как отец. И именно эта мечта делает службу Виктора столь важной.

Семья и родина — его компас в этом мире. Зимой мужчине исполнится 60, но служба для него не завершится, пока идет война.

