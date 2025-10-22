46-летний военный Иван Жук попал в плен, держа одну из позиций в Донецкой области и спасая раненого побратима. Там оккупанты автоматными очередями прострелили ему ноги.

20 дней солдат аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск пролежал в окопах рядом с врагами, пока россияне доставили его в больницу, где ему ампутировали ноги.

Без концовок защитник выдержал восемь месяцев плена. Сейчас он дома, проходит реабилитацию и готовится к постоянному протезированию, а еще ждет побратимов, которые там, в колониях непризнанной ДНР, не покинули его и носили раненого товарища на руках.

Снова вступил на родную землю после восьми месяцев плена: история Ивана

Иван потерял обе конечности в Донецкой области. Когда военные попали в оцепление, он отказался называть код украинской рации. За это оккупанты прострелили ему ноги.

— Один из них говорит: “Скажи код рации”. Я ему еще раз повторяю, говорю: “Ты придурок, она не работает. Вы там ничего не услышите”. И он стал стрелять по ногам. Одна нога получила три пули, еще одна две.

Иван вместе с другими защитниками отражали позиции вблизи Марьянки. Во время боя потери были велики. И наконец, сержант Жук остался только с одним побратимом, которого и бросился спасать, потому что он был контужен и с иссеченными ногами.

Мы держали последнюю улицу. И я побежал еще за парнем, он был очень ранен. Я его вытащил, оказал медицинскую помощь, сделал запрос на эвак. Подумал, что он точно приедет, но сейчас понимаю, что к нам никто бы не приехал, потому что мы были в окружении.

На войну Иван пошел добровольцем, потому что знал немало о службе в армии. До этого служил по контракту и в первые дни полномасштабного вторжения стремился попасть именно на передовую.

— Меня перевели в логистику в Житомир. Я там не хотел служить. Я написал рапорт в боевую бригаду.

Со своей бригадой давал отпор врагу именно на Донбассе. Там и получил первое ранение.

— Мы попали в окружение. Они тогда очень плотно лезли, их было очень много. Артиллерия им очень хорошо помогала. Миномет вообще у них не выключался. Было немного проще, потому что не было столько дронов. Я получил ранения, потом у меня была реабилитация. Вернулся я в мае. А 20 сентября попал в плен.

Именно тогда оккупанты прострелили ему ноги, но в больницу доставили только через 20 дней. Все это время без всякой медицинской помощи Иван оставался с оккупантами в окопе.

— Я потерял очень много крови. Нам не давали три дня ни воды, ни чего-либо другого, потому что у них самих не было.

Сначала в оккупированный Донецк доставили его побратима Алексея, а уже потом по приказу ФСБ российские солдаты 3 км несли и Ивана, потому что сержант украинской армии был интересен вражеским спецслужбам. В больнице ему ампутировали ноги, которые спасти уже не смогли, но это даже не заставило врагов сразу обменять защитника.

Иван попал в одну из колоний на оккупированной территории. Когда он не вышел на связь, его стала искать вся семья. Жена Наталья услышала от командира о пленении и это дало надежду, что ее любимый жив.

Она выезжала на акции поддержки семей пленных и от одного из освобожденных узнала, что он жив, но без ног. Впрочем, женщину это не испугало.

Он рассказал, что Ваня в плену, но нормально себя чувствует, поддерживает других. Когда они впадали в депрессию, всех отправляли к Ивану. Он всех их поддерживал, давал надежду.

Ивана обменяли 24 мая, в тот день встречал его и Алексей, которого сержант Жук спас перед пленом.

Сейчас Иван следит за каждым обменом, там в тюрьмах еще немало его друзей, которые стали ему родными.

— Это безграничное чувство. Я плакал. За это следует бороться. Наши люди выходили, останавливали машины, приветствовали нас. Это тяжело, но за это следует бороться. Я хочу, чтобы мои дети и внуки были свободными, — заключает Иван.

