Видео Люди

20 дней с простреленными ногами в окопе: история бойца ДШВ Ивана

Людмила Цымбалюк 22 октября 2025, 20:00 4 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь