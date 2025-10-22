Били в подвале и снимали, как он ест: история британца из российского плена

Бывший военнослужащий Королевского британского полка Шон Пиннер, который после службы присоединился к украинским морпехам и защищал Мариуполь, поделился воспоминаниями о российском плене.
Мужчина провел в неволе почти полгода — и выжил благодаря опыту, силе духа и черному юмору.
Об этом Шон Пиннер рассказал в интервью 24 Каналу.
Опыт военного помог выжить
Пиннер имеет более двадцати лет военного опыта. Еще задолго до полномасштабной войны он проходил обучение в США по выживанию, сопротивлению и побегу. Именно эти знания пригодились ему, когда он оказался в плену.
— Первые минуты захвата — самые опасные. В эти секунды нет правил. Мне повезло, что я немного понимал язык, культуру и знал, кто передо мной. Это помогло мне не стать тем, кого просто снимают на видео перед казнью, — рассказал он.
Бывший морпех признает: в начале многое решает удача. Но даже самый сильный человек в плену проходит через эмоциональные американские горки.
Сегодня тебя морят голодом — ты уставший. Завтра — злой. Еда становится товаром. Но мне повезло, что рядом были те, кто поддерживал, — вспоминает военный.
Как россияне пытаются сломать
По словам Пиннера, пытки в российских тюрьмах не выглядят так, как в кино. Их цель — не уничтожение, а принуждение к признаниям в том, чего пленный не совершал.
Российская пропаганда сразу попыталась выставить британца наемником и террористом. Однако у него были все документы, подтверждающие его службу в ВСУ.
Я говорил: я морпех, у меня официальный статус. Я жил в Украине, был женат на украинке. Со временем физическое насилие стало меньшим, зато началась игра на публику — нас снимали для пропаганды, — говорит Шон.
Пленный рассказал, что постепенно научился ориентироваться в новых правилах жизни. Если оккупантам нужно было интервью, он мог обменять участие в нем на сигарету или бургер.
Они снимали меня на камеру, как я ем бургер, показывали: смотрите, мы его не пытаем. Но я выглядел истощенным. И именно те, кто это снимал, били меня в подвале, — рассказывает Пиннер.
Часто приходилось сдерживать себя даже в словах. Один раз он едва не назвал россиян террористами — за это его могли отправить обратно в фильтрационный лагерь.
Британца в плену РФ били и морили голодом
Шон уверен, что юмор помогает выжить. Он шутил даже тогда, когда находился в камере смертников после вынесенного ему приговора.
Нужно иметь надежду и не терять ее. Даже когда тебя бьют или морят голодом. Это единственное, что остается, — говорит бывший военный.
Особенно он запомнил марокканца Брагима, с которым вместе находился в камере:
— Когда нас после душа избили и столкнули вниз по лестнице, он сказал: Знаешь, завтра я, пожалуй, пропущу душ. И мы все смеялись. Потому что смех — это последнее, что у нас не могли забрать, — вспоминает Пиннер.
В плену его спасали люди
Позже Пиннера перевели в Макеевку, где удерживали других иностранцев. Там условия были немного лучше, но большинство пленных не выдерживали пыток. Некоторые, как британец Пол Юри, погибли в камере.
Я выжил не потому, что был сильнее. А потому, что встретил людей, которые поддержали. И потому, что не позволил себе потерять человечность, — подвел итог он.
После освобождения Шон Пиннер продолжает жить в Украине и помогает другим военным, которые вернулись из плена.
Он говорит, что именно сила человеческого духа — то, чего российские тюрьмы так и не смогли у него отнять.
