Історії Розповіді

Били у підвалі та знімали, як він їсть: історія британця з російського полону

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Жовтня 2025, 09:00 4 хв.
Били у підвалі та знімали, як він їсть: історія британця з російського полону
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь