Били у підвалі та знімали, як він їсть: історія британця з російського полону

Колишній військовослужбовець Королівського британського полку Шон Піннер, який після служби приєднався до українських морпіхів і захищав Маріуполь, поділився спогадами про російський полон.

Чоловік провів у неволі майже пів року — і вижив завдяки досвіду, силі духу та чорному гумору.

Про це Шон Піннер розповів в інтерв’ю 24 Каналу.

Досвід військового допоміг вижити

Піннер має понад двадцять років військового досвіду. Ще задовго до повномасштабної війни він проходив навчання у США з виживання, опору та втечі. Саме ці знання стали йому в пригоді, коли він опинився в полоні.

— Початкові хвилини захоплення — найнебезпечніші. У ці секунди немає правил. Мені пощастило, бо я трохи розумів мову, культуру і знав, хто переді мною. Це допомогло мені не стати тим, кого просто знімають на відео перед стратою, — розповів він.

Колишній морпіх визнає: на початку багато що вирішує удача. Але навіть найсильніша людина в полоні проходить через емоційні американські гірки.

Сьогодні тебе морять голодом — ти виснажений. Завтра — злий. Їжа стає товаром. Але мені пощастило, що поруч були ті, хто підтримував, — пригадує військовий.

Як росіяни намагаються зламати

За словами Піннера, тортури в російських тюрмах не виглядають так, як у фільмах. Їхня мета — не знищення, а примус до зізнань у тому, чого полонений не робив.

Російська пропаганда одразу намагалася виставити британця найманцем і терористом. Однак у нього були всі документи, що підтверджували його службу у ЗСУ.

Я казав: я морпіх, маю офіційний статус. Я жив в Україні, був одружений з українкою. З часом фізичне насильство стало меншим, але почалася гра на публіку — нас знімали для пропаганди, — говорить Шон.

Полонений розповів, що поступово навчився орієнтуватися в нових правилах життя. Якщо окупантам було потрібно інтерв’ю, він міг обміняти участь у ньому на сигарету чи бургер.

Вони знімали мене на камеру, як я їм бургер, показували: дивіться, ми його не катуємо. Але я виглядав виснаженим. І саме ті, хто це знімав, били мене в підвалі, — каже Піннер.

Часто доводилося стримувати себе навіть у словах. Одного разу він ледь не назвав росіян терористами — за це його могли відправити назад до фільтраційного табору.

Британця в полоні РФ били та морили голодом

Шон переконаний, що гумор допомагає вижити. Він жартував навіть тоді, коли перебував у камері смертників після винесеного йому вироку.

Треба мати надію і не втрачати її. Навіть коли тебе б’ють або морять голодом. Це єдине, що залишається, — каже колишній військовий.

Особливо він запам’ятав марокканця Брагіма, з яким разом утримувався в камері:

Коли нас після душу побили і кинули вниз сходами, він сказав: Знаєш, завтра я, мабуть, пропущу душ. І ми всі сміялися. Бо сміх — це останнє, що не могли забрати, — згадує Піннер.

У полоні його рятували люди

Пізніше Піннера перевели до Макіївки, де утримували інших іноземців. Там умови були трохи кращими, але більшість полонених не витримували тортур. Дехто, як британець Пол Урі, загинув у камері.

Я вижив не тому, що був сильнішим. А тому, що зустрів людей, які підтримали. І тому, що не дозволив собі втратити людяність, — підсумував він.

Після звільнення Шон Піннер продовжує жити в Україні та допомагає іншим військовим, які повернулися з полону. Він каже, що саме сила людського духу — те, чого російські тюрми так і не змогли у нього відібрати.

