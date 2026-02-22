Разом смажать шашлики в перерві між боями: історія батька і сина, що стали побратимами

52-річний Петро зустрів повномасштабний наступ росіян удома на Київщині. Два тижні він перебував під окупацією, та врешті йому вдалося вирватися з оточення. Нині разом із сином боронять Україну. Про історію родини, яка зіштовхнулась з ворогом у своєму домі, а тепер нищить його на передовій, — далі в матеріалі.

Тепер постійно разом: історія батька і сина, що служать в одному підрозділі

Петро служив в зоні ООС, тож від початку окупації переймалися, що російські військові прийдуть до їхнього будинку. За кілька тижнів йому із дружиною та трьома синами таки вдалося виїхати з оточення.

— Були ми в дитсадку і якось соромно було, що я, доросла людина, в дитсадку буду ховатися.

Спочатку доброволець із бойовим досвідом потрапив у 29-й батальйон. Потім до 118-ї бригади служив артилеристом. Торік Петро був змушений звільнитися з війська. Наразі має проблеми із серцем та зором. Втім, він просидів удома зо півроку, та врешті знову зібрав свій військовий наплічник і рушив до сина.

20-річний хлопець з позивним Позитив також носить військовий однострій. Служить пілотом, збиває ворожі БпЛА. Петро теж потрапив у Сили безпілотних систем, тож тепер воює пліч-о-пліч із сином.

— Я сюди ж напросився, оббігав кабінети. І все ж мене назад прийняли в цю ж саму 118-ту бригаду. Такі, як я потрібні на посадах, що не задіяні в бойових діях. Дружина і від мене, і від нього (сина, — ред.) в шоці.

Батько і син спілкуються один з одним кожен день. Тепер вони один одному не лише родина, а й бойові товариши. Петро каже, що дуже пишається Позитивом.

— Йому зараз уже 20 років. Мало хто з таких хлопців, як він, пішов на війну.

Обидвоє жартома зізнаються: принагідно дотримуються затишної сімейної традиції, коли за мирних часів за одним столом збиралася уся їхня велика родина.

— Коли є вільний час, зустрічаємося, я мариную м’ясо і син жарить. Все, як вдома. А я вже тоді смакую шашлик. Це єдине, що ми з дому перенесли сюди із більш сімейного.

