Відео Люди

Разом смажать шашлики в перерві між боями: історія батька і сина, що стали побратимами

Андрій Почтєв 22 Лютого 2026, 09:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь