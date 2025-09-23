Убийство на фуникулере в Киеве: виновный получил пожизненное заключение

22 сентября 2025 Шевченковский суд Киева вынес приговор Артему Косову, которого обвинили в убийстве подростка Максима Матерухина. За убийство на фуникулере обвиняемый получил наказание в виде пожизненного заключения.

Суды продолжались 1,5 года. Напомним, 7 апреля 2024 года 16-летний Максим Матерухин погиб в киевском фуникулере после того, как его толкнул в панорамное окно мужчина. Парень разбил голову и порезал шею о стекло, он истек кровью до того, как успела приехать скорая.

Мужчину задержали с поличным, следователи ДБР указали, что он пытался помочь парню, но он погиб.

Убийство на фуникулере в Киеве: виновный получил приговор суда

Генпрокурор Руслан Кравченко написал, что считает наказание справедливым.

За убийство Максима Матерухина — пожизненное заключение. Сегодня, после долгих месяцев борьбы, мы услышали приговор: бывший работник УГО Косов признан виновным в умышленном убийстве по хулиганским мотивам Максима Матерухина. Наказание — пожизненное лишение свободы.

Кравченко добавил, что решение максимально приближено к справедливости, ведь жизнь ребенка несопоставима с любым сроком наказания.

Сегодня, 23 сентября, Максим Матерухин должен отмечать свой день рождения. Парню должно было исполниться 18 лет.

Сегодня именно тот день, которого ждали родители и родные Максима, его друзья, и все общество. Этот приговор не только об убийце. Он о возобновлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей.

Суспільне сообщало, что Артем Косов признал вину и покаялся, а также заявил, что не хотел убивать ребенка. На обжалование приговора остается 29 дней.

Родители убитого Максима не сдержали слез в суде.

Мы этого очень долго ждали. День, к которому мы так долго шли, настал. Это будет самый лучший подарок завтра Максу на день рождения. Благодарность всем людям, которые нас поддерживали. Всем, кто с нами шел к этому победному концу. Сейчас для меня это как сон, не описать словами. Справедливость наступила.

Как проходил допрос свидетелей

Подозреваемый в убийстве — работник УГО. Он мог находиться в нетрезвом состоянии. А по словам матери погибшего, следствие обнаружило, что при себе у него были наркотические вещества.

В зале суда было более 100 человек. Судьи выслушали свидетелей, допросили трех девушек, также находившихся в фуникулере в момент убийства. Одна из девушек рассказала, что подозреваемый вел себя неадекватно, был в компании еще одного мужчины.

Он был в военной форме. Он кричал, что мы там не были, там работает артиллерия. Он не послушал, начал кричать. От него был очень сильный перегар.

По словам девушки, после этого подозреваемый стал приставать к людям. Конфликт начался с того, что подозреваемому не понравились кудрявые волосы Максима. После этого подозреваемый схватил парня за рубашку, и он упал. После того как друзья оттащили подозреваемого от парня, Максим прошел несколько метров и упал еще раз.

Во время допроса свидетелей мать убитого парня плакала и держала его фото. Другая девушка подтвердила слова первой. Следующее заседание суда состоится 4 марта, там также будут допрашивать свидетелей.

До заседания произошел конфликт между матерью погибшего парня и журналисткой одного из телеканалов. Журналистка заявила об ударе в лицо и написала заявление в полицию, что подтвердили в полиции Киева.

Подозреваемому в умышленном убийстве по хулиганским мотивам грозит пожизненное заключение. Свою вину мужчина не признает.

По словам матери, суд и обвиняемый пытаются затягивать судебное дело. Детям-свидетелям стали отправлять сообщения с угрозами убийства. Женщина же хочет огласки, чтобы о деле Максима помнили, и справедливого наказания для подозреваемого.

