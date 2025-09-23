Вбивство на фунікулері у Києві: винний отримав довічне ув’язнення

22 вересня 2025 року Шевченківський суд Києва виніс вирок Артему Косову, якого звинуватили у вбивстві підлітка Максима Матерухіна. За вбивство на фунікулері обвинувачений отримав покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Суди тривали 1,5 року. Нагадаємо, 7 квітня 2024 року 16-річний Максим Матерухін загинув у київському фунікулері після того, як його штовхнув у панорамне вікно чоловік. Хлопець розбив голову та порізав шию об скло, він стік кров’ю до того, як встигла приїхати швидка.

Чоловіка затримали на місці злочину, слідчі ДБР вказали, що він намагався допомогти хлопцю, але він загинув.

Вбивство на фунікулері у Києві: винний отримав вирок суду

Генпрокурор Руслан Кравченко написав, що вважає покарання справедливим.

За вбивство Максима Матерухіна — довічне увʼязнення. Сьогодні, після довгих місяців боротьби, ми почули вирок: колишній працівник УДО Косов визнаний винним в умисному вбивстві з хуліганських мотивів Максима Матерухіна. Покарання — довічне позбавлення волі.

Кравченко додав, що рішення максимально наближене до справедливості, адже життя дитини неспівставне з будь-яким терміном покарання.

Сьогодні, 23 вересня, Максим Матерухін мав би відзначати свій день народження. Хлопцю мало б виповнитися 18 років.

Сьогодні саме той день, на який чекали батьки і рідні Максима, його друзі, і все суспільство. Цей вирок не лише про вбивцю. Він про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей.

Суспільне повідомляло, що Артем Косов визнав провину та покаявся, а також заявив, що не хотів убивати дитину. На оскарження вироку лишається 29 днів.

Батьки убитого Максима не стримали сліз у суді.

Ми цього дуже довго чекали. День, до якого ми так довго йшли, настав. Це буде найкращий подарунок завтра Максу на день народження. Вдячність усім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. Зараз для мене це ніби сон, не описати словами. Справедливість настала.

Як проходив допит свідків

5 лютого у Шевченківському суді Києва відбулося чергове слухання у справі загиблого на фунікулері Максима Матерухіна. На засідання підтримати родину прийшли рідні та друзі загиблого хлопця. Перед засіданням під стінами адмінбудівлі вони влаштували пікет, вишикувалися із плакатами, вимагаючи справедливого рішення суду.

Підозрюваний у вбивстві — працівник УДО. Він міг бути у нетверезому стані. А за словами матері загиблого, слідство виявило, що при собі він мав наркотичні речовини.

У судовій залі було понад 100 людей. Судді вислухали свідків, допитали трьох дівчат, які також були у фунікулері у момент вбивства. Одна з дівчат розповіла, що підозрюваний поводився неадекватно, був у компанії ще одного чоловіка.

Він був у військовий формі. Він кричав, що ми там не були, там працює артилерія. Він не послухав, почав далі кричати. Від нього був дуже сильний перегар.

За словами дівчини, після цього підозрюваний став чіплятися до людей. Конфлікт почався з того, що підозрюваному не сподобалося кучеряве волосся Максима. Після цього підозрюваний схопив хлопця за сорочку, і він упав. Після того як друзі відтягнули підозрюваного від хлопця, Максим пройшов кілька метрів і впав ще раз.

Під час допиту свідків мама вбитого хлопця плакала і тримала його фото. Інша дівчина підтвердила слова першої. Наступне засідання суду відбудеться 4 березня, там також допитуватимуть свідків.

До засідання стався конфлікт між матір’ю загиблого хлопця і журналісткою одного з телеканалів. Журналістка заявила про удар в обличчя і написала заяву до поліції, що підтвердили у поліції Києва.

Підозрюваному в умисному вбивстві з хуліганських мотивів загрожує довічне ув’язнення. Свою вину чоловік не визнає.

За словами матері, суд і обвинувачений намагаються затягувати судову справу. Дітям-свідкам стали надсилати повідомлення з погрозами вбивства. Мати загиблого ж хоче розголосу, щоб про справу Максима пам’ятали, і справедливого покарання для підозрюваного.

Фото: Суспільне Київ/Ліля Гончарук

