Давали 200 грамм воды в день: боец ​​из Мариуполя о бесчеловечных условиях в плену

Украинский военный Александр Таран, морской пехотинец из Мариуполя, провел три года в российском плену, выдержав нечеловеческие условия, пытки и болезни. Его история — о выживании в Донецке, Оленовке и Камышине, где пленники сталкивались с голодом, отсутствием воды и эпидемией туберкулеза.

Уволенный в июле 2025 года Александр сейчас проходит реабилитацию в столичном яхт-клубе, где физический труд помогает ему адаптироваться — детали читай в материале.

Страшный плен, от которого замирает кровь в жилах — как боец ​​его пережил

Родом из династии моряков, Таран служит с 2016 года в 503-м батальоне морской пехоты. Полномасштабную войну встретил в Мариуполе, где после боев попал в плен.

Нас просто загрузили в КАМАЗ, завязали глаза, просто называли фамилию и забросали… издевались всю дорогу в аэропорт

, — вспоминает он. В Донецке не хватало воды:

… Если тебе нашли 200-300 г воды в день технической, то, ну, это было хорошо.

В Оленовке издевались над мариупольцами, а камеры были переполнены гражданскими:

Людей просто набирали для количества. Это люди уже через 60 лет и 18-летние парни.

В Камышине приемка длилась более суток с избиениями и шокерами. Таран рассказывает, что они стояли на коленях с поднятыми руками, их били ногами и руками, и не давали им спать.

Эпидемия туберкулеза забрала многих: неизвестно какими препаратами лечили, поэтому люди просто сгорали через неделю-две. Сам Александр тоже переболел, а вес упал до 50 кг. Увольнение стало неожиданностью для них, ведь, по его словам, они не ожидали, что это произойдет именно в тот момент.

Несмотря на сложную адаптацию после неволи, Таран мечтает вернуться в освобожденный Мариуполь с матерью и сестрой. История этого бойца — это напоминание о тысячах пленных, все еще в неволе.

