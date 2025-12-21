Давали 200 грам води на день: боєць з Маріуполя про нелюдські умови у полоні

Український військовий Олександр Таран, морський піхотинець з Маріуполя, провів три роки в російському полоні, витримавши нелюдські умови, катування та хвороби. Його історія — про виживання в Донецьку, Оленівці та Камишині, де полонені стикалися з голодом, відсутністю води та епідемією туберкульозу.

Звільнений у липні 2025 року, Олександр зараз проходить реабілітацію в столичному яхт-клубі, де фізична праця допомагає йому адаптуватися — деталі читай у матеріалі.

Страшний полон, від якого завмирає кров у жилах — як боєць його пережив

Родом з династії моряків, Таран служить з 2016 року в 503-му батальйоні морської піхоти. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі, де після боїв потрапив у полон.

Нас просто загрузили в КАМАЗ, зав’язали очі, просто називали прізвище і закидали… знущались всю дорогу до аеропорта

, — пригадує він. У Донецьку бракувало води:

…Якщо тобі знайшли 200-300 г води на день технічної, то, ну, це було добре.

В Оленівці знущалися з маріупольців, а камери були переповнені цивільними:

Людей просто набирали для кількості. Це люди вже за 60 років і 18-річні хлопці.

У Камишині прийомка тривала понад добу з побиттями та шокерами. Таран розповідає, що там вони стояли на колінах з піднятими руками, їх били ногами та руками, та не давали їм спати.

Епідемія туберкульозу забрала багатьох: невідомо якими препаратами лікували, тож люди просто згорали за тиждень-два. Сам Олександр теж перехворів, а вага впала до 50 кг. Звільнення стало несподіванкою для них, адже, за його словами, вони не чекали, що це відбудеться саме у той момент.

Попри складну адаптацію після неволі, Таран мріє повернутися до звільненого Маріуполя з матір’ю та сестрою. Історія цього бійця — це нагадування про тисячі полонених, які все ще в неволі.

