Не завадив навіть перелом хребта! Боєць ЗСУ готується до міжнародних змагань з плавання

Військовослужбовець Дмитро, який дістав важку контузію та складні поранення, проходить реабілітацію та готується до міжнародних змагань. Через травму хребта нині він під пильним наглядом реабілітологів. А паралельно готується до запливу Ocean Men на Кіпрі.

Це міжнародні перегони з плавання на відкритій воді. Військовий доводить, що життя триває навіть після надскладних поранень.

Травма хребта не стала на заваді мрії: історія Дмитра

Рух за рухом важкопоранений військовослужбовець Дмитро, який тримав оборону Старомайорська, відновлює своє здоров’я.

— Все в наших руках. Можливостей дуже багато і, я думаю, варто рухатися далі, — говорить захисник.

До лав Збройних сил він приєднався з перших днів повномасштабного вторгнення. Важку травму Дмитро отримав за день до контрнаступу на східному напрямку влітку 2023 року. Згадує, що ворог атакував касетними боєприпасами.

Щойно прийшов до тями, намагався врятувати вже загиблого командира взводу. На свої травми спершу не звернув увагу.

— Це було вогнепальне проникне осколкове поранення та перелом хребта. Осколок потрапив в спинний мозок.

Побратими доправили чоловіка до стабілізаційного пункту, далі було тривале лікування. Нині, під час реабілітації, навчає інших, що треба вірити в себе. Попри надскладні травми, Дмитро керує автівкою.

— Я насправді давно не зустрічала таких пацієнтів. Ми працюємо з ним над поперековим контролем, адже через травму в нього слабкі м’язи кору, — каже фізична терапевтка Поліна.

З березня цього року Дмитро займається плаванням. Вже встиг з’їздити на змагання й одразу ж виборов третє місце. Всі учасники були ветеранами війни. Нині ж готується до міжнародних змагань на Кіпрі. Далі хоче здійснити свою мрію — заплив на 2 км по морю.

