Не помешал даже перелом позвоночника! Боец ВСУ готовится к международным соревнованиям по плаванию

Военнослужащий Дмитрий, получивший тяжелую контузию и сложные ранения, проходит реабилитацию и готовится к международным соревнованиям. Из-за травмы позвоночника сейчас он под пристальным наблюдением реабилитологов. А параллельно готовится к заплыву Ocean Men на Кипре.

Это международная гонка по плаванию на открытой воде. Военный доказывает, что жизнь продолжается даже после сверхсложных ранений.

Травма позвоночника не помешала мечте: история Дмитрия

Движение за движением тяжелораненый военнослужащий, державший оборону Старомайорска, восстанавливает свое здоровье.

— Все в наших руках. Возможностей очень много и, я думаю, стоит двигаться дальше, — говорит защитник.

В ряды Вооруженных Сил он присоединился с первых дней полномасштабного вторжения. Тяжелую травму Дмитрий получил за день до контрнаступления на восточном направлении летом 2023 года. Вспоминает, что враг атаковал кассетными боеприпасами.

Как только пришел в себя, пытался спасти уже погибшего командира взвода. На свои травмы сначала не обратил внимания.

— Это было огнестрельное проникающее осколочное ранение и перелом позвоночника. Осколок попал в спинной мозг.

Побратимы доставили мужчину в стабилизационный пункт, дальше было длительное лечение. Сейчас во время реабилитации учит других, что нужно верить в себя. Несмотря на сверхсложные травмы, Дмитрий управляет автомобилем.

— Я действительно давно не встречала таких пациентов. Мы работаем с ним над поясничным контролем, ведь из-за травмы у него слабые мышцы кори, — говорит физический терапевт Полина.

С марта этого года Дмитрий занимается плаванием. Уже успел съездить на соревнования и сразу же завоевал третье место. Все участники были ветеранами войны. Сейчас готовится к международным соревнованиям на Кипре. Дальше хочет осуществить свою мечту — заплыл на 2 км по морю.

