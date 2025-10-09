Объединились всем районом! Как люди помогают друг другу после удара по Киевской области

Жители квартала в селе под Киевом, где 28 сентября 2025 попала российская ракета, объединились для взаимопомощи. Читай в материале, как соседи кормят друг друга и помогают жить, несмотря на сложную ситуацию.

Соседи кормят друг друга: жизнь людей по прилету

После удара, повлекшего значительные разрушения, некоторые дома остались без газа, света и отопления, поэтому соседи из неповрежденных домов готовят горячие обеды для пострадавших, используя собственные продукты и ресурсы.

Надежда, владелица местного кафе, стала центром этой инициативы. После взрыва, чудом обошедшегося без жертв, жители убирали руины, а перекусить приходили в ее заведение.

Когда мы поняли, что у нас два дома без газа, некоторые без света и нужно горячо, то просто объединились по всему району. Каждому, у кого есть газ, у кого есть возможность приготовить, давали продукты или сами покупали продукты. И по этот момент уже вторую неделю нас девушки кормят.

— рассказала Надежда.

Среди пострадавших — семья Алексея и Анны, чья квартира в многоэтажке получила значительные повреждения. Они каждый день приходят за порцией супа или картофеля, потому что готовить дома невозможно из-за отсутствия газа.

Екатерина, которая живет в не пострадавшем соседнем доме, варит обеды для нескольких семей.

Люди приносят все, что я смогла приготовить дома, все, что есть помидорчики, огурчики, лече. Кто что, кто чем богат, тем и кормим людей.

— сказала она.

Ударная волна повредила таунхаусы и многоэтажки: вынесло окна, двери, потрескались балки крыш. Газ перекрыли сразу после атаки, и восстановление системы может длиться до месяца или больше из-за необходимости прочистки вентиляционных каналов.

У нас забит полностью вентиляционный канал, поэтому будут прочищаться. Сказали, что примерно до месяца займет, возможно больше. Я думаю, что где-то три недели точно будем без газа.

— рассказала Алина, чье жилье потеряло оконное стекло, но уже подключено к электричеству.

Анатолий приехал помочь сыну убрать руины: окна забили фанерой, крышу затянули пленкой, но без газа семья питается у волонтеров.

По подсчетам Надежды, в неделю раздали более пяти тысяч контейнеров с едой, плюс стаканы и тарелки для разлива. Помощь будет продолжаться до тех пор, пока газовики не восстановят систему.

