Видео Люди

Объединились всем районом! Как люди помогают друг другу после удара по Киевской области

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 09 октября 2025, 18:00 3 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь