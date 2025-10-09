Об’єдналися всім районом! Як люди допомагають один одному після удару по Київщині

Мешканці кварталу в селі під Києвом, де 28 вересня 2025 року влучила російська ракета, об’єдналися для взаємодопомоги. Читай у матеріалі, як сусіди годують одне одного та допомагають жити попри складну ситуацію.

Сусіди годують одне одного: життя людей після прильоту

Після удару, що спричинив значні руйнування, деякі будинки залишилися без газу, світла та опалення, тож сусіди з непошкоджених осель готують гарячі обіди для постраждалих, використовуючи власні продукти та ресурси.

Надія, власниця місцевої кав’ярні, стала центром цієї ініціативи. Після вибуху, який дивом обійшовся без жертв, жителі прибирали руїни, а перекусити приходили до її закладу.

Коли ми зрозуміли, що в нас два будинки без газу, деякі без світла і треба гаряче, то просто об’єдналися всім районом. Кожного, у кого є газ, у кого є можливість приготувати, давали продукти або самі купували продукти. І по цей момент вже другий тиждень нас дівчата годують.

— розповіла Надія.

Серед постраждалих — родина Олексія та Анни, чия квартира в багатоповерхівці зазнала значних ушкоджень. Вони щодня приходять по порцію супу чи картоплі, бо готувати вдома неможливо через відсутність газу.

Катерина, яка живе в сусідньому будинку, що не постраждав, варить обіди для кількох сімей.

Люди приносять все, що я змогла приготувати вдома, все, що є — помідорчики, огірочки, лече. Хто що, хто чим багатий, тим і годуємо людей.

— зазначила вона.

Ударна хвиля пошкодила таунхауси та багатоповерхівки: повиносило вікна, двері, потріскали балки дахів. Газ перекрили одразу після атаки, і відновлення системи може тривати до місяця або більше через необхідність прочищення вентиляційних каналів.

У нас забитий повністю вентиляційний канал, тому будуть прочищати. Сказали, приблизно до місяця займе, можливо більше. Я думаю, що десь три тижні точно будемо без газу.

— розповіла Аліна, чиє помешкання втратило шибки, але вже підключене до електрики.

Пан Анатолій приїхав допомогти сину прибрати руїни: вікна забили фанерою, дах затягли плівкою, але без газу родина харчується у волонтерів.

За підрахунками Надії, за тиждень роздали понад п’ять тисяч контейнерів з їжею, плюс стакани та тарілки для розливу. Допомога триватиме, доки газовики не відновлять систему.

