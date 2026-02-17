Роды после 40 и многодетность: как изменились демографические тренды в Украине

Демографическая ситуация в Украине остается критической, однако медики и государство ищут способы поддержать семьи. В Черкасской области, где смертность в четыре раза превышает рождаемость, врачи перинатального центра борются за каждую жизнь, а правительство вводит новые финансовые выплаты для родителей.

Пятикратное обвитие: история спасения маленького Тимура

Для черкащанки Натальи Скопняковой рождение первенца стало настоящим испытанием на выносливость. Из-за сложной патологии — четырехкратного обвития пуповиной — она легла в больницу заранее.

Мне ставили четырехкратное обвитие, поэтому мы приехали раньше, чтобы находиться под наблюдением, чтобы следить за ребенком. И хорошо, что так сделали, потому что в понедельник начали отходить воды. На УЗИ увидели, что обвитие стало больше и туже, поэтому меры приняли очень быстро, — вспоминает Наталья Скопнякова.

Случай оказался еще более сложным, чем ожидалось: во время экстренного кесарева сечения врачи зафиксировали уже пятикратное тугое обвитие. Мальчик родился весом 2 935 г и ростом 50 см. Сейчас мама с сыном Тимуром чувствуют себя хорошо:

Мы учимся его прикладывать, ожидаем прибытия молочка.

Европейские тренды и вызовы войны

Медики отмечают, что война изменила структуру пациентов. Родов стало меньше, а вот случаев с патологиями — больше. Огромное влияние оказывают стресс и неопределенность. В отделении интенсивной терапии новорожденных большинство пациентов — это дети, появившиеся на свет преждевременно.

Оказывается помощь детям с проблемными состояниями, в частности с адаптацией к новым условиям жизни, с врожденной патологией, связанной с преждевременным рождением. У нас в пределах 70-73% — это именно дети, преждевременно рожденные до 37-й недели беременности, — отмечает заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Богдана Вилен.

Несмотря на общее падение рождаемости на 8% в области, специалисты фиксируют и новые тенденции: женщины стали чаще решаться на детей в зрелом возрасте и заводить многодетные семьи.

У нас наблюдается такая европейская тенденция — женщины начали рожать после 40 лет. Это связано с тем, что мы идем в Европу, и женщины становятся на ноги. Паритет родов значительно увеличился: если раньше вторые роды не были редкостью, но не так часто, то сейчас мы видим и третьи, и пятые, и седьмые, и десятые, — рассказывает руководитель областного перинатального центра Наталья Лакуста.

Новая финансовая поддержка от государства

Чтобы стимулировать рождаемость в это сложное время, в Украине уже более месяца действует новый закон о социальных выплатах. Государство значительно увеличило финансовую помощь семьям с новорожденными:

Одноразовая выплата при рождении ребенка теперь составляет 50 000 гривен (вместо прежних 10 000 грн);

Ежемесячное пособие по уходу за младенцем до достижения им одного года выросло до 7 000 гривен.

Женщины в разных регионах Украины вынуждены рожать под звуки обстрелов. Мы рассказывали истории рожениц, которые дают детям жизнь в прифронтовых городах.

