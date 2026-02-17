Видео Люди

Роды после 40 и многодетность: как изменились демографические тренды в Украине

Ирина Цымбал 17 февраля 2026, 18:00 3 мин.
Медики спасли младенца с пятикратным обвитием пуповины
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь