Чудо во Львове: ребенок родился здоровым после 83 дней без околоплодных вод

Эта история о невероятной выдержке, вере и профессионализме, которая длилась ровно 2000 часов. Именно столько — 83 суток — медики львовской детской больницы Святого Николая боролись за право на жизнь для маленького Матвейки, который едва не родился слишком рано.

Все началось на 24-й неделе беременности 30-летней львовянки Юлии. Для женщины это был второй ребенок, и ничто не предвещало беды, пока внезапно не начали отходить околоплодные воды.

В медицине это состояние называют ПРПО (преждевременный разрыв плодных оболочек), и обычно оно означает немедленные роды. Однако на таком сроке шансы ребенка на здоровую жизнь — мизерные: вес всего несколько сотен граммов, незрелые легкие и хрупкая нервная система.

Мультидисциплинарная команда врачей — акушеры-гинекологи, неонатологи и фармацевт — приняла вызов. Вместо того чтобы стимулировать роды, они решили покупать для малыша каждый возможный день.

Юлию госпитализировали, назначили строгую антибиотикопрофилактику и постоянный мониторинг.

Каждые сутки в утробе матери были для ребенка на вес золота. Врачи буквально считали часы. В итоге им удалось невероятное — довести беременность до 35-й недели. Это самый длинный безводный период в практике больницы за все время ее работы.

11 недель — это крайне много. Вся команда болела за мамочку. И когда роды все-таки начались, мы верили: этому малышу все удастся, — вспоминает лечащий врач Юлии, акушер-гинеколог Игорь Федашко.

Победа вопреки обстоятельствам: естественные роды после кесарева сечения

Когда пришло время рожать, Матвейка снова удивил медиков. Несмотря на то, что первые роды Юлии закончились кесаревым сечением и на матке был рубец, в этот раз женщина смогла родить естественным путем. Мальчик появился на свет с весом 2960 граммов — вполне здоровый показатель для такого непростого срока.

Но настоящий шок ждал врачей уже после рождения: на пуповине малыша обнаружили истинный узел. Это редчайшая патология (встречается лишь в 0,3-2% случаев), которую почти невозможно увидеть на УЗИ.

Если бы узел затянулся во время беременности, ребенок мог погибнуть от нехватки кислорода за считанные минуты. Однако Матвейка оказался настоящим бойцом.

За эти три месяца все врачи стали нам родными. У нашего сына теперь много ангелов-хранителей, и все они — в медицинских костюмах, — делится счастливая мама Юлия.

Сегодня Матвейка уже дома. Там его ждали папа и старшая сестренка. Эта история стала победой не только одной семьи, но и всей львовской медицины, доказав, что даже в самые темные времена случаются настоящие чудеса.

