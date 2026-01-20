Диво у Львові: дитина народилася здоровою після 83 днів без навколоплідних вод

Це історія про неймовірну витримку, віру та професіоналізм, яка тривала рівно 2000 годин. Саме стільки — 83 доби — медики львівської дитячої лікарні Святого Миколая виборювали право на життя для маленького Матвійка, який ледь не народився занадто рано.

Все почалося на 24-му тижні вагітності 30-річної львів’янки Юлії. Для жінки це була друга дитина, і ніщо не віщувало біди, аж поки раптово не почали відходити навколоплідні води.

В медицині цей стан називають ПРПО (передчасний розрив плідних оболонок), і зазвичай він означає негайні пологи. Проте на такому терміні шанси дитини на здорове життя — мізерні: вага всього кількасот грамів, незрілі легені та тендітна нервова система.

Мультидисциплінарна команда лікарів — акушери-гінекологи, неонатологи та фармацевт — прийняла виклик. Замість того, щоб стимулювати пологи, вони вирішили купувати для малюка кожен можливий день. Юлію госпіталізували, призначили сувору антибіотикопрофілактику та постійний моніторинг.

Кожна доба в лоні матері була для дитини на вагу золота. Лікарі буквально рахували години. У результаті їм вдалося неймовірне — довести вагітність до 35-го тижня. Це найдовший безводний період у практиці лікарні за весь час її роботи.

11 тижнів — це вкрай багато. Вся команда вболівала за матусю. І коли пологи таки почалися, ми вірили: цьому малюку все вдасться, — згадує лікуючий лікар Юлії, акушер-гінеколог Ігор Федашко.

Коли настав час народжувати, Матвійко знову здивував медиків. Попри те, що перші пологи Юлії закінчилися кесаревим розтином і на матці був рубець, цього разу жінка змогла народити природним шляхом. Хлопчик з’явився на світ із вагою 2960 грамів — цілком здоровий показник для такого непростого терміну.

Але справжній шок чекав лікарів уже після народження: на пуповині малюка виявили справжній вузол. Це рідкісна патологія (зустрічається лише у 0,3-2% випадків), яку майже неможливо побачити на УЗД. Якби вузол затягнувся під час вагітності, дитина могла загинути від браку кисню за лічені хвилини. Проте Матвійко виявився справжнім бійцем.

За ці три місяці всі лікарі стали нам рідними. У нашого сина тепер багато янголів-охоронців, і всі вони — у медичних костюмах, — ділиться щаслива мама Юлія.

Сьогодні Матвійко вже вдома. Там на нього чекали тато та старша сестричка. Ця історія стала перемогою не лише однієї родини, а й усієї львівської медицини, довівши, що навіть у найтемніші часи стаються справжні дива.

