Для тебе Новини

Диво у Львові: дитина народилася здоровою після 83 днів без навколоплідних вод

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Січня 2026, 19:00 3 хв.
Лікарня Святого Миколая
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь