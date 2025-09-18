“Лови дитину”: у Чернігові жінка народила просто біля під’їзду

В Чернігові жінка народила дитину просто біля під’їзду. Стрімкі пологи застали жінку зненацька, адже до очікуваної дати народження дитини залишалося ще два тижні.

Любов Кікало пригадує ранок суботи 13 вересня. Тоді разом з подругою були вдома, аж раптом в неї почалися перейми. Маленький Сашко народився, не дочекавшись медиків.

Суспільне Чернігів розповіли історію швидких пологів із щасливим кінцем.

Стрімкі пологи у Чернігові: жінка народила просто неба

Любов прокинулася в пів на другу ночі від болю у животі. Згодом знову лягла спати, а коли прокинулась, відчула, що почалися дуже швидкі перейми. Ще в ліфті вона зрозуміла, що почала народжувати.

— Я зрозуміла, що в мене йде потуга. І поки йшла до машини, в мене була вже четверта потуга. Діма (чоловік Любові — ред.) каже: “Сідай в машину”. Я кажу: “Я вже сісти не можу, в мене виходить дитина”. Я сказала: “Юля, лови”. І ми зловили Сашка.

Подруга Юлія згадує, що на дворі ще було темно.

— І тут Люба каже: “В мене народжується дитина”. Я почала телефонувати у швидку, кажу: “Ми тут народжуємо, швиденько пришліть, будь ласка, машину”. Заявку прийняли, але ми розуміємо, що вже не встигаємо.

І що робити? Я сідаю на коліна і розумію, що народжується дитина. Я ловлю спинку. Рахую про себе: одна ручка, друга ручка, ніжка, ще ніжка.

За її словами, вона досі не усвідомлює, як їй вдалося прийняти дитину. Ділиться, що це дуже страшно.

— Потім десь, наче з іншого світу, долинає голос чоловіка: “Вдягайте його!” На вулиці +12, ми бігом ритися, шукати, в що закутати. Знаходимо ковдри, закутали малюка.

Любов говорить, що дуже сильно хвилювалася, щоб із дитиною все було гаразд.

— Був дуже великий страх. Я розуміла, що можна травмувати дитину. Мені було дуже страшно за нього. А потом, коли він народився, я просто стояла в шоці. Я на нього дивилася, цілувала.

Незабаром Любов із немовлям забрала швидка і відвезла до пологового будинку. Її доставили у нормальному стані, ризику для життя дитини і породіллі не було.

Швидкі пологи: що це за явище

Зазвичай стрімкі пологи відбуваються у жінок, які народжують не вперше. Для Любові — це друга дитина.

— Є таке поняття, як вуличні пологи. Тобто у жінки зненацька почалися перейми й вона народила. За 2024 рік до нас привезли всього шість таких жінок. Цього року вже дев’ять, — розповідає завідувачка акушерського обсерваційного відділення пологового будинку Юлія Черкас.

80% з них — це жінки, які не перебувають на обліку з вагітності. Зазвичай вони не знають нічого про стан свого здоров’я.

Акушерка-гінекологиня Київського пологового будинку №3 Людмила Нестерюк зазначає, що стрімкі пологи у жінок, які народжують вперше, закінчуються за 4 години, у тих, що народжують повторно за 2 години.

Стрімкі пологи небезпечні для жінок такими наслідками:

передчасне відшарування плаценти. Постійно скорочуючись, м’язи матки не встигають розслабитися, що може стати передумовою для відшарування;

травми родових шляхів: розриви піхви, промежини, шийки матки та навіть матки;

розбіжність тазових кісток в місці лонного зчленування;

погане скорочення матки після пологів, неповне відходження плаценти. Це може спричинити післяпологову кровотечу.

Є ризики й для дитини: ⠀

гіпоксія (брак кисню) або асфіксія;

травми хребта і кісток різного ступеня тяжкості;

порушення кровообігу в головному мозку, спазм судин.

