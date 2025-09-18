Стиль жизни Здоровье и красота

“Лови ребенка”: в Чернигове женщина родила прямо возле подъезда

Ирина Танасийчук, журналист сайта 18 сентября 2025, 15:00 4 мин.
“Лови ребенка”: в Чернигове женщина родила прямо возле подъезда
Фото: Суспільне

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь