“Лови ребенка”: в Чернигове женщина родила прямо возле подъезда

В Чернигове женщина родила ребенка прямо у подъезда. Стремительные роды застали женщину врасплох, ведь до ожидаемой даты рождения ребенка оставалось еще две недели.

Любовь Кикало вспоминает утро субботы 13 сентября. Тогда вместе с подругой были дома, и вдруг у нее начались схватки. Маленький Саша родился, не дождавшись медиков.

Стремительные роды в Чернигове: женщина родила под открытым небом

Любовь проснулась в полвторого ночи от боли в животе. Потом снова легла спать, а когда проснулась, почувствовала, что начались очень быстрые схватки. Еще в лифте она поняла, что начала рожать.

— Я поняла, что у меня идет потуги. И пока шла к машине, у меня была уже четвертая потуга. Дима (муж Любови — ред.) говорит: “Садись в машину”. Я говорю: “Я уже сесть не могу, у меня выходит ребенок”. Я сказала: “Юля, лови”. И мы поймали Сашу.

Подруга Юлия вспоминает, что во дворе еще было темно.

— И тут Люба говорит: “У меня рождается ребенок”. Я начала звонить в скорую, говорю: “Мы здесь рожаем, быстренько пришлите, пожалуйста, машину”. Заявку приняли, но мы понимаем, что уже не успеваем.

И что делать? Я сажусь на колени и понимаю, что рождается ребенок. Я ловлю спинку. Считаю про себя: одна ручка, вторая ручка, ножка, еще ножка.

По ее словам, она до сих пор не осознает, как ей удалось принять ребенка. Делитесь, что это очень ужасно.

— Потом где-то, словно из другого мира, доносится голос мужа: “Одевайте его!” На улице +12, мы бегом рыться, искать, во что укутать. Находим одеяла, закутали малыша.

Любовь говорит, что очень сильно волновалась, чтобы с ребенком все было хорошо.

— Был очень большой страх. Я понимала, что можно травмировать ребенка. Мне было очень страшно. А потом, когда он родился, я просто стояла в шоке. Я на него смотрела, целовала.

Вскоре Любовь с младенцем забрала скорая и отвезла в роддом. Ее доставили в нормальном состоянии, риска для жизни ребенка и роженицы не было.

Быстрые роды: что это за явление

Обычно стремительные роды происходят у женщин, рожающих не в первый раз. Для Любви это второй ребенок.

— Есть такое понятие, как уличные роды. То есть у женщины неожиданно начались схватки и она родила. За 2024 год к нам привезли всего шесть таких женщин. В этом году уже девять, — рассказывает заведующая акушерским обсервационным отделением роддома Юлия Черкас.

80% из них — это женщины, которые не состоят на учете по беременности. Обычно они ничего не знают о состоянии своего здоровья.

Акушер-гинеколог Киевского роддома №3 Людмила Нестерюк отмечает, что стремительные роды у женщин, которые рождают впервые, заканчиваются через 4 часа, у рожающих повторно через 2 часа.

Стремительные роды опасны для женщин следующими последствиями:

преждевременная отслойка плаценты. Постоянно сокращаясь, мышцы матки не успевают расслабиться, что может стать предпосылкой для отслоения;

травмы родовых путей: разрывы влагалища, промежности, шейки матки и даже матки;

расхождение тазовых костей в месте лонного сочленения;

плохое сокращение матки после родов, неполное отхождение плаценты. Это может вызвать послеродовое кровотечение.

Есть риски и для ребенка: ⠀

гипоксия (нехватка кислорода) или асфиксия;

травмы позвоночника и костей разной степени тяжести;

нарушение кровообращения в головном мозге, спазм сосудов.

Женщины в разных регионах Украины вынуждены рожать под звуки обстрелов. Мы рассказывали истории рожениц, которые дают детям жизнь в прифронтовых городах.

