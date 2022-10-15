Настоящие VS тренировочные схватки: гинеколог рассказала о первых признаках начала родов

Во время первой беременности у женщины возникают разные ощущения. Они новые и незнакомые, а поэтому часто пугают. Как идентифицировать первые признаки начала родов? Где тренировочные, а где настоящие схватки?

Что является нормой, а что — отклонением? Эти вопросы беспокоят будущих мам.

Гинеколог-акушер Ольга Белоконь рассказала, что считается предвестниками родов.

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Тренировочные схватки

Гинеколог утверждает, что “ложные” схватки или схватки Брекстона Хикса являются абсолютно нормальным явлением на протяжении всей беременности.

Ведь матка состоит из мышечных волокон, которым нужно периодически сокращаться.

Тренировочные схватки сопровождают любую нормальную беременность. Они не нарушают доставку кислорода к плоду, не приводят к задержке развития ребенка, не нарушают кровообращение в плаценте или пуповине.

И не приводят к какой-либо другой глупости, о которой иногда, к сожалению, говорят некоторые врачи, — говорит Белоконь.

Признаки тренировочных схваток:

“Ложные” схватки нерегулярные, они возникают хаотично, без какой-либо периодичности и не учащаются со временем.

Тренировочные схватки могут возникать вследствие физических нагрузок, шевеления ребенка, эмоциональных переживаний. Но они исчезают во время отдыха, покоя и изменения положения тела.

Схватки Брекстона Хикса не приносят сильной боли, а только дискомфорт. Они слабые и не становятся интенсивнее со временем.

Во время “ложных” схваток сокращение матки ощущается спереди. Преимущественно напрягается передняя брюшная стенка.

Как понять, что схватки начались

Важно уметь различать настоящие схватки от тренировочных. Потому что настоящие схватки могут привести к преждевременным родам, если срок беременности еще не достиг 37 недель.

Признаки родов:

Настоящие схватки всегда регулярные. Они возникают с определенной частотой (каждые 2-5-10 минут). Со временем их количество растет. Они длятся 30-60 секунд.

Настоящие схватки не проходят со временем, а лишь становятся более частыми, интенсивными и длительными, независимо от того, что ты делаешь.

Настоящие схватки достаточно болезненные. Боль начинается с поясничной области и смещается на переднюю брюшную стенку.

Если тебе сложно понять, какие у тебя схватки, то обратись к врачу. Гинеколог измеряет длину шейки матки методом УЗИ и может провести осмотр на кресле.

Если шейка матки укоротилась и/или раскрылась, а частота и длительность схваток растут, это предвестники родов.

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