Справжні VS тренувальні перейми: гінекологиня розповіла про перші ознаки початку пологів

Під час першої вагітності в жінки виникають різні відчуття. Вони нові та незнайомі, а тому часто лякають. Як ідентифікувати перші ознаки початку пологів? Де тренувальні, а де справжні перейми?
Що є нормою, а що — відхиленням? Ці питання турбують майбутніх матусь.
Гінекологиня-акушерка Ольга Білоконь розповіла, що є передвісниками пологів.
Гінекологиня стверджує, що “помилкові” перейми або перейми Брекстона Хікса є абсолютно нормальним явищем протягом усієї вагітності.
Адже матка складається з м’язових волокон, яким потрібно періодично скорочуватись.
Тренувальні перейми супроводжують будь-яку нормальну вагітність, вони не порушують доставлення кисню до плода, не призводять до затримки розвитку дитини, не порушують кровообіг у плаценті або пуповині.
Тренувальні перейми супроводжують будь-яку нормальну вагітність, вони не порушують доставлення кисню до плода, не призводять до затримки розвитку дитини, не порушують кровообіг у плаценті або пуповині.
І не призводять до будь-яких інших дурниць, про які іноді, на жаль, говорять деякі лікарі, — каже Білоконь.
Ознаки тренувальних переймів:
Важливо вміти розрізняти справжні перейми від тренувальних. Бо справжні перейми можуть призвести до передчасних пологів, якщо термін вагітності ще не досяг 37 тижнів.
Ознаки пологів:
Якщо тобі складно зрозуміти, які в тебе перейми, то звернись до лікаря. Гінеколог виміряє довжину шийки матки методом УЗД та може провести огляд на кріслі.
Якщо шийка матки покоротшала та/або розкрилась, а частота та тривалість переймів зростають, то це передвісники пологів.
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