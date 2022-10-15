Справжні VS тренувальні перейми: гінекологиня розповіла про перші ознаки початку пологів

Під час першої вагітності в жінки виникають різні відчуття. Вони нові та незнайомі, а тому часто лякають. Як ідентифікувати перші ознаки початку пологів? Де тренувальні, а де справжні перейми?

Що є нормою, а що — відхиленням? Ці питання турбують майбутніх матусь.

Гінекологиня-акушерка Ольга Білоконь розповіла, що є передвісниками пологів.

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Тренувальні перейми

Гінекологиня стверджує, що “помилкові” перейми або перейми Брекстона Хікса є абсолютно нормальним явищем протягом усієї вагітності.

Адже матка складається з м’язових волокон, яким потрібно періодично скорочуватись.

Тренувальні перейми супроводжують будь-яку нормальну вагітність, вони не порушують доставлення кисню до плода, не призводять до затримки розвитку дитини, не порушують кровообіг у плаценті або пуповині.

І не призводять до будь-яких інших дурниць, про які іноді, на жаль, говорять деякі лікарі, — каже Білоконь.

Ознаки тренувальних переймів:

“Помилкові” перейми нерегулярні, вони виникають хаотично, без будь-якої періодичності та не частішають з часом.

Тренувальні перейми можуть виникати внаслідок фізичних навантажень, ворушіння дитини, емоційних переживань. Але вони зникають під час відпочинку, спокою та зміни положення тіла.

Перейми Брекстона Хікса не приносять сильного болю, а лише дискомфорт. Вони слабкі та не стають інтенсивнішими з часом.

Під час “помилкових” переймів скорочення матки відчувається спереду. Переважно напружується передня черевна стінка.

Як зрозуміти, що перейми почалися

Важливо вміти розрізняти справжні перейми від тренувальних. Бо справжні перейми можуть призвести до передчасних пологів, якщо термін вагітності ще не досяг 37 тижнів.

Ознаки пологів:

Справжні перейми завжди регулярні. Вони виникають з певною частотою (кожні 2-5-10 хвилин). З часом їх кількість зростає. Вони тривають 30-60 секунд.

Справжні перейми не минають з часом, а лише стають частішими, інтенсивнішими та тривалішими, незалежно від того, що ти робиш.

Справжні перейми досить болючі. Біль починається з поперекової області та зміщується на передню черевну стінку.

Якщо тобі складно зрозуміти, які в тебе перейми, то звернись до лікаря. Гінеколог виміряє довжину шийки матки методом УЗД та може провести огляд на кріслі.

Якщо шийка матки покоротшала та/або розкрилась, а частота та тривалість переймів зростають, то це передвісники пологів.

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