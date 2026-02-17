Відео Люди

Пологи після 40 та багатодітність: як змінилися демографічні тренди в Україні

Ірина Цимбал 17 Лютого 2026, 18:00 3 хв.
Медики врятували немовля з п’ятикратним обвиттям пуповини
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь