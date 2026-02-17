Пологи після 40 та багатодітність: як змінилися демографічні тренди в Україні

Демографічна ситуація в Україні залишається критичною, проте медики та держава шукають способи підтримати родини. На Черкащині, де смертність у чотири рази перевищує народжуваність, лікарі перинатального центру виборюють кожне життя, а уряд запроваджує нові фінансові виплати для батьків.

П’ятикратне обвиття: історія порятунку маленького Тимура

Для черкащанки Наталії Скопнякової народження первістка стало справжнім іспитом на витривалість. Через складну патологію — чотирикратне обвиття пуповиною — вона лягла в лікарню заздалегідь.

Мені ставили чотирикратне обвиття, тому ми приїхали раніше, щоб спостерігатися, щоб слідкувати за дитинкою. І добре, що так зробили, бо в понеділок почали відходити води. На УЗД побачили, що обвиття вже більше і тугіше, тому дуже швидко прийняли заходи, — згадує Наталія Скопнякова.

Випадок виявився ще складнішим, ніж очікували: під час екстреного кесарського розтину лікарі зафіксували вже п’ятикратне туге обвиття. Хлопчик народився вагою 2 935 г та зростом 50 см. Наразі мама з сином Тимуром почуваються добре:

Ми вчимося його прикладати, очікуємо прибуття молочка.

Європейські тренди та виклики війни

Медики зазначають, що війна змінила структуру пацієнтів. Пологів поменшало, а от випадків із патологіями — побільшало. Величезний вплив мають стрес та невизначеність. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених більшість пацієнтів — це діти, що з’явилися на світ передчасно.

Надається допомога дітям із проблемними станами, зокрема з адаптацією до нових умов життя, з вродженою патологією, пов’язаною із передчасним народженням. Маємо в межах 70-73% — це саме діти, передчасно народжені до 37 тижня вагітності, — зазначає завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Богдана Вілен.

Попри загальне падіння народжуваності на 8% в області, фахівці фіксують і нові тенденції: жінки стали частіше наважуватися на дітей у зрілому віці та заводити багатодітні сім’ї.

Маємо таку європейську тенденцію — жінки почали народжувати після 40 років. Це пов’язано з тим, що ми йдемо в Європу, і жінки стають на ноги. Паритет пологів значно збільшився: якщо раніше другі пологи були не дивиною, але не так часто, то зараз ми бачимо і треті, і п’яті, і сьомі, і десяті, — розповідає керівниця обласного перинатального центру Наталія Лакуста.

Нова фінансова підтримка від держави

Щоб стимулювати народжуваність у цей складний час, в Україні вже понад місяць діє новий закон про соціальні виплати. Держава значно збільшила фінансову допомогу сім’ям з новонародженими:

Одноразова виплата при народженні дитини тепер становить 50 000 гривень (замість попередніх 10 000 грн).

Щомісячна допомога з догляду за немовлям до досягнення ним одного року зросла до 7 000 гривень .

Жінки в різних регіонах України змушені народжувати під звуки обстрілів. Ми розповідали історії породіль, які дають дітям життя в прифронтових містах.

