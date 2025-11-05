Для тебе Батьківство

50 тисяч при народженні дитини: Рада ухвалила закон про підтримку батьків

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Листопада 2025, 14:20 2 хв.
50 тисяч при народженні дитини
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь