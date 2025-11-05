50 тисяч при народженні дитини: Рада ухвалила закон про підтримку батьків

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 13532 Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю.

50 тисяч при народженні дитини: що відомо про законопроект

Закон спрямований на підвищення народжуваності, полегшення балансу між сімейними обов’язками та кар’єрою й має надавати підтримку в допологовий, післяпологовий періоди та під час догляду за дитиною.

Згідно з документом, на 2026 рік фіксуються розміри державних допомог:

7000 грн — на вагітність і пологи для незастрахованих осіб (крім військових, для яких 100% грошового забезпечення);

50 000 грн — одноразова допомога при народженні; Пакунок малюка в натуральній формі або грошовій компенсації з переліком товарів переважно вітчизняного виробництва;

7000 грн — на догляд за дитиною до одного року;

8000 грн — єЯсла для працевлаштованої матері на повний день;

8000 грн — єСадок;

5000 грн — Пакунок школяра для першокласників.

Допомога на догляд до одного року (7000 грн) поширюється на дітей, народжених у 2025 році, яким на момент набрання чинності закону не виповнився рік. Для дітей з інвалідністю застосовується коефіцієнт 1,5 до допомоги на догляд та єЯсла.

З 2028 року вводиться щомісячна виплата єСадок з місцевих бюджетів для дітей 3-6 років (з особливими потребами — до 7-8 років), якщо дитина не отримала місця в комунальному садку, послуги не оплачені з бюджету чи не надані за принципом гроші йдуть за дитиною. Виплата надається, якщо мати або представник дитини працює повний день. Вона припиняється при зарахуванні дитини до закладу, забезпеченні послуг чи досягненні віку.

