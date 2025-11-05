50 тысяч при рождении ребенка: Рада приняла закон о поддержке родителей

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13532 О внесении изменений в некоторые законы о поддержке семей с детьми.

50 тысяч при рождении ребенка: что известно о законопроекте

Закон направлен на повышение рождаемости и облегчение баланса между семейными обязанностями и карьерой, оказывая поддержку в дородовый, послеродовый периоды и при уходе за ребенком.

Согласно документу, на 2026 год фиксируются размеры государственных пособий:

7000 грн — на беременность и роды для незастрахованных лиц (кроме военных, для которых 100% денежного довольствия);

50 000 грн — одноразовая помощь при рождении; Пакунок малюка в натуральной форме или денежной компенсации с перечнем товаров преимущественно отечественного производства;

7000 грн — по уходу за ребенком до одного года;

8000 грн — єЯсла для трудоустроенной матери на полный день;

8000 грн — єСадок;

5000 грн — Пакет школьника для первоклассников.

Пособие по уходу до одного года (7000 грн) распространяется на детей, рожденных в 2025 году, которым на момент вступления в силу закона не исполнился год. Для детей с инвалидностью применяется коэффициент 1,5 к пособию по уходу и єЯсла.

С 2028 года вводится ежемесячная выплата єСадок из местных бюджетов для детей 3-6 лет (с особыми потребностями — до 7-8 лет), если ребенок не получил места в коммунальном саду, услуги не оплачены из бюджета или не предоставлены по принципу деньги идут за ребенком. Выплата производится, если мать или представитель ребенка работает полный день. Она прекращается при зачислении ребенка в заведение, обеспечении услуг или достижении возраста.

