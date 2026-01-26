Остров безопасности в Киеве: как Патриарший собор УГКЦ спасает тысячи людей во время блекаута

Левый берег Киева оказался в одной из самых сложных ситуаций после очередных атак российских террористов на энергосистему. Во многих домах свет и отопление отсутствовали по несколько суток подряд. В эти критические дни Патриарший собор Воскресения Христова превратился в настоящий остров безопасности, открыв свои двери для каждого, кто нуждается в помощи.

Патриарший собор Воскресения Христова стал главным пунктом несокрушимости района

Собор стал не просто религиозным сооружением, а многофункциональным хабом. Здесь работает мощный генератор, есть интернет и возможность согреться. Администратор собора, отец Андрей Боднарук, вспоминает, что решение о создании такого пункта было мгновенным.

Мы долго даже над этим не думали. Мы просто открыли двери собора для того, чтобы люди смогли сюда прийти, — рассказывает отец Андрей.

Сегодня в стенах храма киевляне заряжают гаджеты, работают за ноутбуками и просто общаются за чашкой горячего чая. Для многих это единственная возможность выжить в условиях замерзающих квартир.

Истории обычных киевлян

Жители столицы приходят сюда целыми семьями. Пани Василина, киевлянка, чей дом оставался без энергоснабжения почти неделю, едва сдерживает эмоции. В её квартире температура упала до критических +6 градусов.

Немного давали до обстрелов этого последнего, было ещё чуть-чуть света. А с этого понедельника нет вообще. Это на 2-3 часа включили ночью свет у нас — и нет до сих пор, — делится женщина.

Похожая ситуация и у пана Валерия. По его подсчетам, электроэнергия в его доме отсутствовала 28 часов подряд. Вместе со светом исчезло и тепло.

У нас теплоснабжение ну, когда отсутствует электроэнергия — теплоснабжение отсутствует. И здесь очень удобно все, тепло, есть возможность выпить чай, кофе, — говорит Валерий.

Для фрилансеров и IT-специалистов собор стал альтернативным офисом. Виктор, который занимается разработкой программного обеспечения, отмечает, что найти свободную розетку в городе сейчас — настоящий квест.

Мне нужно работать, а здесь есть как раз возможность постоянно подзарядиться, поработать, выпить чаю, согреться. Ходить по тем же заведениям — так иногда надо там чуть ли не драться за эти места с розетками, — улыбается Виктор.

Детский лагерь посреди блэкаута

Особое внимание в соборе уделили детям. Поскольку школы ушли на вынужденные каникулы, при храме организовали дневной лагерь. Пока родители работают или решают бытовые проблемы, малыши занимаются творчеством, играют в настольный футбол, аэрохоккей или смотрят мультфильмы.

К волонтерству приобщаются и сами родители. Оксана Зарецкая, жительница Киева, пришла сюда с внучкой, но не смогла остаться в стороне и начала помогать с другими детьми.

Я здесь не просто с внучкой, а еще и немножко помогаю присмотреть за теми детьми, которых нам родители доверили, пока они работают. Среди наших детей есть родители, которые в армии. Соответственно, мамы тоже не очень могут рассчитывать еще на чью-то помощь, — отмечает пани Оксана.

Маленькие посетители в восторге от активностей. Один из воспитанников лагеря, сосредоточенно играя в настольный футбол, уверяет:

Классно! Я очень часто выигрываю в ней. И всегда вратарем — я вратарем не подвожу!

Солидарность и будущее

Пункт в соборе работает круглосуточно. В подвальном помещении обустроено надежное укрытие, где люди могут находиться во время воздушных тревог. Отец Андрей Боднарук подчеркивает, что собор стал местом невероятной солидарности:

Мы уже встречаемся с той доброжелательностью людей, которые приходят, говорят: Может вам помочь, скажем, какими-то талонами на топливо, может пожертвованием?. Люди солидарны с вызовами, потому что видят, что здесь происходят полезные дела.

Благодаря поддержке благотворителей и волонтеров, уже со следующей недели в соборе планируют организовать бесплатные обеды для нуждающихся. Храм продолжает выполнять свою миссию — быть рядом с людьми в самые сложные минуты их жизни.

Вопрос где найти пункт несокрушимости Киев больше не должен заставать вас врасплох. Полный список всех пунктов по городу, включающий более 400 локаций, ты можешь просмотреть на официальном портале КГГА.

