Более 48 часов тепла и связи: правительство переводит Пункты несокрушимости на усиленный режим

Зима давит морозами, а энергетики продолжают восстанавливать сети после очередных вражеских атак. Чтобы украинцы не оставались один на один с холодом и темнотой, Кабинет министров решил изменить подход к работе Пунктов несокрушимости . Главная цель — сделать помощь максимально доступной и непрерывной.

О новых правилах работы сети сообщила представительница правительства Юлия Свириденко.

В Украине появятся опорные хабы несокрушимости

Вместо обычных точек обогрева в стране теперь будут разворачивать так называемые опорные Пункты несокрушимости. Это усиленный формат знакомых нам объектов. По замыслу правительства, такие хабы будут мощнее, смогут работать дольше и смогут принять больше людей.

Люди должны иметь постоянную точку опоры: где согреться, зарядить гаджеты или выйти на связь. Это критически важно именно сейчас, когда на улице морозы, а энергосистема еще приходит в себя после ударов, — объяснила Свириденко.

Автономность более 48 часов: что будет внутри

Ключевое требование к новым опорным пунктам — способность работать в автономном режиме более двух суток подряд.

Каждый такой пункт будет обеспечен:

Надежным запасом питьевой воды;

Собственной генерацией электроэнергии (мощными генераторами);

Стабильной связью (в частности, Starlink);

При необходимости — обустроенными спальными местами для отдыха.

Количество таких хабов будут рассчитывать в зависимости от того, сколько людей живет в конкретном районе. Если спрос будет расти, количество коек и ресурсов обещают увеличивать оперативно.

Работа во время комендантского часа

Еще одно важное изменение касается доступности. Правительство адаптирует сеть Пунктов несокрушимости к актуальным графикам комендантского часа. Это означает, что даже в ночное время или во время ограничений граждане смогут найти приют и помощь.

Теперь ты знаешь, где поблизости можно найти пункты несокрушимости, чтобы согреться, зарядить телефоны и переждать отключение света — ведь из-за сложной ситуации в энергетике в Украине могут изменить правила комендантского часа.

