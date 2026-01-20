Для тебя Новости

Более 48 часов тепла и связи: правительство переводит Пункты несокрушимости на усиленный режим

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 января 2026, 11:00 2 мин.
Пукты Несокрушимости

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь