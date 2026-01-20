Для тебе Новини

Понад 48 годин тепла та зв’язку: уряд переводить Пункти незламності на посилений режим

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Січня 2026, 11:00 2 хв.
Пукти Незламності

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь