Понад 48 годин тепла та зв’язку: уряд переводить Пункти незламності на посилений режим

Зима тисне морозами, а енергетики продовжують відновлювати мережі після чергових ворожих атак. Щоб українці не залишалися сам на сам із холодом та темрявою, Кабінет міністрів вирішив змінити підхід до роботи Пунктів незламності. Головна мета — зробити допомогу максимально доступною та безперервною.

Про нові правила роботи мережі повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

В Україні з’являться опорні хаби незламності

Замість звичайних точок обігріву в країні тепер розгортатимуть так звані опорні Пункти незламності. Це посилений формат знайомих нам об’єктів. За задумом уряду, такі хаби будуть потужнішими, працюватимуть довше та зможуть прийняти більше людей.

Люди повинні мати постійну точку опори: де зігрітися, зарядити гаджети чи вийти на зв’язок. Це критично важливо саме зараз, коли на вулиці морози, а енергосистема ще оговтується від ударів, — пояснила Свириденко.

Автономність понад 48 годин: що буде всередині

Ключова вимога до нових опорних пунктів — здатність працювати в автономному режимі понад дві доби поспіль.

Кожен такий пункт буде забезпечений:

надійним запасом питної води;

власною генерацією електроенергії (потужними генераторами);

стабільним зв’язком (зокрема Starlink);

за потреби — облаштованими спальними місцями для відпочинку.

Кількість таких хабів розраховуватимуть залежно від того, скільки людей живе в конкретному районі. Якщо попит зростатиме, кількість ліжок та ресурсів обіцяють збільшувати оперативно.

Робота під час комендантської години

Ще одна важлива зміна стосується доступності. Уряд адаптує мережу Пунктів незламності до актуальних графіків комендантської години. Це означає, що навіть у нічний час або під час обмежень громадяни зможуть знайти прихисток і допомогу.

Тепер ти знаєш, де поблизу можна знайти Пункти незламності, щоб зігрітися, зарядити телефони й перечекати відключення світла — адже через складну ситуацію в енергетиці в Україні можуть змінити правила комендантської години.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!