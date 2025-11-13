“Все равно, что сейчас война”: истории иностранцев, избравших жизнь в Украине вместо родины

Они сознательно избрали жизнь в Украине, несмотря на опасность, изучают украинский язык, делятся своими историями в соцсетях и поддерживают страну, которую выбрали сердцем.

Об иностранцах, которые не только живут в Украине, но помогают формировать ее современный образ, читай дальше в материале.

Как иностранцы находят себя в Украине во время войны

Ирина переехала из Беларуси в Украину за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. С мужем жили в его родном Харькове. Из-за войны семья сначала эвакуировались на запад Украины, но в конце концов поселилась в Одессе. Здесь она начала вести блог.

— Мечта белоруса, не знаю каждого, но моя точно, — это море. У меня было желание приехать в Одессу, жить здесь.

Блог в соцсетях помог ей найти поддержку и понять, что украинцы смотрят на искренность, а не на паспорт.

— Когда я начала вести блог, тогда я начала замечать, что есть поддержка. Что действительно все не так, как пишут в Telegram-каналах. Я приехала в Украину, вышла замуж за своего мужа, поэтому никуда не поеду. Мне все равно что сейчас война, я останусь здесь.

Блог Ирины построен на сравнении жизни в Украине и Белоруссии. Блогерговорит, что отличий очень много, поэтому и выбирает оставаться здесь. С любовью к городу, который принял ее, вместе с подругой решили реализовать проект Зеркала. Теперь они украшают одесское побережье.

Все равно чувствуешь какую-то вину за происходящее, за то, что с Беларуси летели ракеты. Поэтому мне хотелось сделать что-нибудь альтруистическое для Одессы.

Первые месяцы полномасштабного вторжения Ирина переживала с трудом, ведь получала и угрозы, и осуждение некоторых земляков. Впрочем, все равно продолжала рассказывать об украинских реалиях и любви к стране, которая стала ее вторым домом. В настоящее время девушка поддерживает ВСУ и выучила язык.

Ирина уверена, что сила украинцев в единстве и человечности. Это же увидел Иман. Год назад парень переехал в Украину из Казахстана. После полномасштабного вторжения он высказывался против войны и вступал в споры с россиянами.

— Я в чат-рулетке высмеивал, как они (россияне, — ред.) агрессивно ведут себя, когда видят флаг Украины. Затем выкладывал в TikTok. После этого я начал делать стримы.

Видео Имана поддержали многие украинские пользователи. Так он познакомился со своей девушкой. Уже больше года парень живет в Одессе. Поступил в университет и продолжает создавать контент о жизни в Украине.

— Я хотел на своем примере узнать, правда ли, что говорят кацапские новости: что там нацисты, людей там недолюбливают. Просто посмотреть. И убедился, что это все полное вранье, и здесь нет ничего такого. Люди добрые, положительные.

Я не понимаю украинский на 100%, но могу немного общаться. Иногда использую суржик, но ни разу претензий не было. Никто не сказал, что я плохой. Нет угнетения русскоязычных.

Несмотря на обстрелы и волнения родных, Иман не собирается возвращаться на родину. Говорит, что в Украине ощутил настоящую ценность жизни. Парень уверяет, что большинство казахов поддерживают Украину. Лучший пример — отмена концертов российских артистов. И сам парень мечтает только об одном:

— Чтобы люди жили в мире и в покое, развивались. Самое главное, чтобы война кончилась.

Мы также рассказывали об истории грузинки Луары, выпекающей хачапури для военных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!