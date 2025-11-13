Видео Люди

“Все равно, что сейчас война”: истории иностранцев, избравших жизнь в Украине вместо родины

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 13 ноября 2025, 20:00 3 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь