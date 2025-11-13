“Все одно, що зараз війна”: історії іноземців, які обрали життя в Україні замість батьківщини

Вони свідомо обрали життя в Україні попри небезпеку, вивчають українську мову, діляться своїми історіями в соцмережах і підтримують країну, яку обрали серцем.

Про іноземців, які не лише живуть в Україні, а й допомагають формувати її сучасний образ, читай далі в матеріалі.

Як іноземці знаходять себе в Україні під час війни

Ірина переїхала з Білорусі до України за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. З чоловіком жили у його рідному Харкові. Через війну сім’я спершу евакуювалися на захід України, але зрештою оселилася в Одесі. Тут вона почала вести блог.

— Мрія білоруса, не знаю чи кожного, але моя точно, — це море. В мене було бажання приїхати в Одесу, жити тут.

Блог у соцмережах допоміг їй знайти підтримку і зрозуміти, що українці дивляться на щирість, а не на паспорт.

— Коли я почала вести блог, тоді я почала помічати, що є підтримка. Що насправді все не так, як пишуть в Telegram-каналах. Я приїхала в Україну, одружилась зі своїм чоловіком, тому нікуди не поїду. Мені все одно, що зараз війна, я залишусь тут.

Блог Ірини побудований на порівнянні життя в Україні й Білорусі. Блогерка каже, що відмінностей дуже багато, тому й обирає залишатися тут. З любов’ю до міста, яке її прийняло, разом із подругою вирішили реалізувати проект Дзеркала. Тепер вони прикрашають одеське узбережжя.

Все одно відчуваєш якусь провину за те, що відбувається, за те, що з Білорусі летіли ракети. Тому мені хотілось зробити щось альтруїстичне для Одеси.

Перші місяці повномасштабного вторгнення Ірина переживала важко, адже отримувала і погрози, і засудження деяких земляків. Утім, все одно продовжувала розповідати про українські реалії та любов до країни, яка стала її другим домом. Нині дівчина підтримує ЗСУ та вивчила мову.

Ірина впевнена, що сила українців — у єдності та людяності. Це ж побачив Іман. Рік тому хлопець переїхав в Україну з Казахстану. Після повномасштабного вторгнення він висловлювався проти війни та вступав у суперечки з росіянами.

— Я в чат-рулетці висміював, як вони (росіяни, — ред.) агресивно поводяться, коли бачать прапор України. Потім викладав у TikTok. Після цього я почав робити стріми.

Відео Імана підтримало багато українських користувачів. Так він і познайомився зі своєю дівчиною. Вже понад рік хлопець живе в Одесі. Вступив до університету і продовжує створювати контент про життя в Україні.

— Я хотів на своєму прикладі дізнатися, чи правда, що кажуть кацапські новини: що там нацисти, що людей там недолюблюють. Просто подивитися. І переконався, що це все повна брехня, і тут немає нічого такого. Люди добрі, позитивні.

Я не розумію українську на 100%, але можу трохи спілкуватися. Іноді використовую суржик, але жодного разу претензій не було. Ніхто не сказав, що я поганий. Немає пригнічення російськомовних.

Попри обстріли та хвилювання рідних, Іман не планує повертатися на батьківщину. Каже, що в Україні відчув справжню цінність життя. Хлопець запевняє, що більшість казахів підтримують Україну. Найкращий приклад — скасування концертів російських артистів. І сам хлопець мріє лише про одне:

— Щоб люди жили у мирі та спокої, розвивалися. Найголовніше, щоб війна закінчилася.

