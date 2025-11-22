Из гильз — эстетические свечи: мастерицы из Николаева помогают армии своим творчеством

В Николаеве мастерицы и просто неравнодушные горожане разрисовывают гильзы, чтобы потом выставлять их на аукцион. Каждая гривна идет на оборудование для изготовления зарядных устройств для бойцов в самых горячих точках фронта.

Волонтеры Help ZSU с начала вторжения делают их для защитников бесплатно. Сейчас они всеми силами собирают комплектующие для очередной партии павербанков.

Как в Николаеве гильзам дают вторую жизнь

Ирина — николаевская художница, разрисовывающая гильзы с передовой. Сначала грунтует их, затем наносит акриловую краску. Так гильзы превращаются в уникальные подсвечники. Все эти изделия для аукциона в поддержку николаевских волонтеров Help ZSU.

— Когда понимаешь, что это приносит пользу людям и нашей стране, возникают эмоции, которые трудно передать.

В другой мастерской волонтеры с начала большой войны производят павербанки, фонарики и зарядные станции для защитников на передовую. Постоянно усовершенствуют свои изделия.

— Вот такие павербанки сбрасывают на позиции из дронов. Рации, телефоны, планшеты — абсолютно все заряжают. Ребятам, которые в окружении, нужно заряжать рации, — говорит Николай.

Изготовление одного такого зарядного устройства стоит более 900 грн. Волонтеры должны сделать более 160 таких изделий, но им не хватает денег на необходимое оборудование, поэтому устраивают аукционы.

— Мы можем изготовить после аукциона 20-30 павербанков, это уже что-то, — добавляет волонтер.

Разрисовывают гильзы не только мастера, но и посетители одной из Николаевских библиотек. Здесь готовят очередную партию подсвечников. Валентина, вынужденная переселенка из Олешек Херсонской области, работает над гильзой и вспоминает о своем затопленном доме в оккупации.

— Я жила в частном доме, у меня было много цветов. И, в частности, я очень любила ромашки. И вот я в узоре это воспроизвела.

Средства, которые удается собрать, используют для закупки компонентов для павербанков, а также для ремонта автомобилей для бойцов из Херсонского направления.

— Людей не хватает, донатов не хватает, но отдыхать не планируем. Война продолжается, ребятам нужна помощь, — заключает Николай.

