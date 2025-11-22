З гільз — естетичні свічки: майстрині з Миколаєва допомагають армії своєю творчістю

У Миколаєві майстрині та просто небайдужі містяни розмальовують гільзи, щоб потім виставляти їх на аукціон. Кожна гривня йде на обладнання для виготовлення зарядних пристроїв для бійців в найгарячіших точках фронту.

Волонтери Help ZSU від початку вторгнення роблять їх для захисників безкоштовно. Нині вони всіма силами збирають на компоненти для чергової партії павербанків.

Як у Миколаєві гільзам дають друге життя

Ірина — миколаївська художниця, яка розмальовує гільзи з передової. Спочатку ґрунтує їх, потім наносить акрилову фарбу. Так гільзи перетворюються на унікальні підсвічники. Всі ці вироби для аукціону на підтримку миколаївських волонтерів Help ZSU.

— Коли розумієш, що це приносить користь людям і нашій країні, виникають відчуття, які важко передати.

В іншій майстерні волонтери від початку великої війни виготовляють павербанки, ліхтарики та зарядні станції для захисників на передову. Постійно вдосконалюють свої вироби.

— Ось такі павербанки скидають на позиції з дронів. Рації, телефони, планшети — абсолютно все заряджають. Хлопцям, які в оточенні, потрібно заряджати рації, — каже Микола.

Виготовлення одного такого зарядного пристрою коштує понад 900 грн. Волонтери мають зробити понад 160 таких виробів, але їм бракує грошей на необхідне обладнання, тож влаштовують аукціони.

— Ми можемо виготовити після аукціону 20-30 павербанків, це вже щось, — додає волонтер.

Розмальовують гільзи не лише майстрині, а й відвідувачі однієї з Миколаївських бібліотек. Тут готують чергову партію підсвічників. Пані Валентина, вимушена переселенка з Олешок на Херсонщині, працює над гільзою і згадує про свій затоплений будинок в окупації.

— Я жила в приватному будинку, в мене було багато квітів. І, зокрема, я дуже любила ромашки. І ось я в візерунку це відтворила.

Кошти, які вдається зібрати, використовують для закупівлі компонентів для павербанків, а також на ремонт автівок для бійців з Херсонського напрямку.

— Людей не вистачає, донатів не вистачає, але відпочивати не плануємо. Війна триває, хлопцям потрібна допомога, — підсумовує Микола.

