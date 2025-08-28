День міста Миколаїв у 2025 році: дата свята та святкова програма

Цьогоріч місту-герою України виповниться 236 років. Всі ці роки Миколаїв стояв мужньо, боронячи власний народ. Читай у матеріалі, як будуть святкувати День міста Миколаїв та якою буде святкова програма.

День міста Миколаїв 2025: коли буде свято та урочиста частина

День міста Миколаїв кожен рік припадає на різне число, а саме на другу суботу вересня. Цьогоріч свято відбудеться 13 вересня.

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва, надав коментар NikLife щодо урочистостей та святкування. Повідомляється, що зараз готуються окремі точкові програми, але про них буде відомо згодом.

Анонс таких заходів планується у переддень Дня Миколаєва, щоб не було зрозуміло, де та у якій кількості перебуватимуть люди.

Також мер зауважив, що вони не планують збирати велику кількість людей у зв’язку із заходами безпеки:

Росіяни — терористи, вони просто будуть стріляти по мирним жителям, — говорить Олександр Сєнкевич.

День міста Миколаїв та цікаві факти про нього

Місто відоме не лише своєю стійкістю, але й таємницями. Саме під Миколаєвом знаходяться багатоярусні катакомби, про походження яких наразі немає жодної інформації.

Цікавим може бути і єдиний в Україні міст, що розводиться не вгору, а вбік. Зазначимо, що попри оголошену аварійність у 2008 році, міст досі виконує свою функцію: кожен день ним користуються тисячі людей.

Існує не менш захопливий факт щодо Дня міста, адже це свято припадає на одну дату з іншим — День фізичної культури й спорту в Україні. Саме через це більшість минулорічних святкувань Дня міста супроводжувалась спортивними змаганнями.

Не менш відомий Миколаїв і своїми суднобудівними заводами. Перший фрегат, що був збудований, має назву “Святий Миколай” — був спущений на воду 25 серпня 1790 року на Миколаївському адміралтействі: саме воно стало основною базою розробки та створення Чорноморського флоту.

