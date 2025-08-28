День города Николаев в 2025 году: дата праздника и праздничная программа

В этом году городу-герою Украины исполнится 236 лет. Все эти годы Николаев стоял мужественно, защищая собственный народ. Читай в материале, как будут праздновать День города Николаев и какова будет праздничная программа.

День города Николаев 2025: когда будет праздник и торжественная часть

День города Николаев каждый год приходится на разное число, а именно на вторую субботу сентября. В этом году праздник состоится 13 сентября.

Александр Сенкевич, мэр города Николаев, дал комментарий NikLife о торжествах и празднованиях. Сообщается, что сейчас готовятся отдельные точечные программы, но о них будет известно позже.

Анонс таких мероприятий планируется в канун Дня Николаева, чтобы не было понятно, где и в каком количестве будут находиться люди.

Также мэр отметил, что они не планируют собирать большое количество людей в связи с мерами безопасности:

Россияне – террористы, они просто будут стрелять по мирным жителям, – говорит Александр Сенкевич.

День города Николаев и интересные факты о нем

Город известен не только своей стойкостью, но и тайнами. Именно под Николаевом находятся многоярусные катакомбы, о происхождении которых пока нет никакой информации.

Интересным может быть и единственный в Украине разводимый мост не вверх, а в сторону.

Отметим, что, несмотря на объявленную аварийность в 2008 году, мост до сих пор выполняет свою функцию: каждый день им пользуются тысячи людей.

Существует не менее увлекательный факт по поводу Дня города Николаев, ведь этот праздник приходится на одну дату с другим — День физической культуры и спорта в Украине. Именно поэтому большинство прошлогодних празднований Дня города сопровождалось спортивными соревнованиями.

Не менее известен Николаев и своими судоводными заводами. Первый построенный фрегат носит название “Святой Николай” — был спущен на воду 25 августа 1790 года на Николаевском адмиралтействе: именно оно стало основной базой разработки и создания Черноморского флота.

Совсем скоро другой город Украины будет праздновать свой день — читай, когда День города Белая Церковь 2025 года и каков план мероприятий.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!