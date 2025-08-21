День города Белая Церковь: история города, когда отмечается праздник и план мероприятий праздника

Белая Церковь — это город, основанный почти 1000 лет назад и имеющий невероятно богатую историю. Читай в материале, когда будет отмечаться День города и какой план мероприятий праздника подготовил Белоцерковский городской совет.

Когда День города Белая Церковь в 2025 году: дата празднования и программа мероприятий

Ежегодно этот праздник в городе отмечают 14 сентября и проводят различные мероприятия, направленные на празднование такой важной даты. В этом году Белой Церкви исполнится 993 года — совсем скоро город будет праздновать круглую дату, отмечающую стойкость, мужество и несокрушимость украинского народа.

Что касается программы праздника, следует отметить, что в этом году Белоцерковский городской совет еще не представил программы празднования Дня города, поэтому нужно следить за обновлением страницы совета.

День города Белая Церковь: интересное о его истории и праздниках

Город был основан в далеком 1032 году Ярославом Мудрым, и на момент основания носил название Юрьев. Город мешал кочевникам ходить в походы через север, из-за чего много раз его пытались сжечь и разрушить. В результате: в 13 веке Юрьев в последний раз лежал в руинах, и после этого получил новое название, которое известно нам сейчас — Белая Церковь.

Интересный факт: собор, которому Белая Церковь обязана своим названием, не был найден — только небольшие руины, но это тоже не является подтвержденной информацией.

В 1362 году Белая Церковь была присоединена к Литве, а в 1569 — к Польше, а также была центром казацкого войска 1648-1657 годов. Следует отметить, что в этот период город активно развивался и строился: большое количество церквей и соборов было возведено именно в этот исторический период.

Во время Украинской революции, в 1918 году Евгений Коновалец основал военное подразделение Сечевые Стрельцы. В то время Белая Церковь считалась второй столицей УНР и в 1921 году здесь был образован Казачий совет Правобережной Украины. А уже во время советского правления город потерял относительно большую часть населения в связи с истреблением украинского народа.

Во времена независимой Украины Белая Церковь является экономическим центром Киевской области с населением 200 тыс. человек.

