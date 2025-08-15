День города Тернополь: когда жители вспоминают о прошлом старинного места

Старинный и одновременно современный Тернополь — один из тех городов, который живет в ритме культуры, истории и душевного тепла. Он растет вместе со своими жителями, уважает прошлое и создает будущее. И ежегодно в августе город празднует свой день рождения, что для жителей Тернополя несет не только праздничный, но и духовный смысл.

День города Тернополь 2025 будет отмечаться по новому церковному календарю. Когда именно ждать праздничной атмосферы и какие мероприятия будут организованы — далее в материале.

Когда День города Тернополь

Ранее День города Тернополь традиционно праздновали 28 августа, во время Успения Пресвятой Богородицы. Однако из-за перехода на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, дату празднования решили изменить.

Согласно решению Тернопольского городского совета, теперь День города ежегодно приходится на 15 августа. Именно в этот день будут отмечать Успение Богородицы по новому календарю — и это станет новой традицией для жителей Тернополя.

В случае, если дата празднования совпадает с будним днем, основные торжества могут быть перенесены на ближайшие выходные, чтобы как можно больше жителей и гостей города могли приобщиться к событиям.

День города Тернополь 2025: что известно о программе мероприятий

Официальная программа празднования пока еще не опубликована. Но по опыту прошлых лет можно ожидать, что мероприятие будет богатым на культурные события, патриотические акции и инициативы в поддержку ВСУ.

В 2024 году город организовал бесплатные экскурсии, кавер-концерты, выставки, спортивные турниры, а также фестиваль Адаптивные виды спорта. Одним из ключевых акцентов стали события, посвященные чествованию защитников и защитниц Украины. Ожидается, что нынешняя программа останется близкой по духу и содержанию, учитывая ситуацию с безопасностью в стране.

Следить за обновлениями и официальной программой можно на сайте Тернопольского городского совета.

Тернополь — это не только культурная жемчужина Запада Украины, но и город, который бережет свои традиции и одновременно уверенно шагает в будущее. В День города он сплачивает людей, вдохновляет на добрые дела и напоминает: у каждого уголка Украины есть своя душа.

