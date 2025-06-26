День города Сумы 2025: официальная дата есть, но празднование под вопросом

В Сумах вышла некоторая путаница с определением Дня города — все из-за перемещения даты, связанное с просоветскими нарративами прошлых времен. Когда же на самом деле отмечают День города Сумы и будут ли праздновать в этом году — разбираемся в материале.

Когда День города Сумы

До 2003 года празднование Дня города Сумы приходилось на 26 июня — дата связана с первыми письменными упоминаниями об основании Сум в 1655 году.

Историки ссылаются на челобитную атамана Герасима Кондратьева, который обращался к московскому царю Алексею Михайловичу с просьбой разрешить казакам поселиться и создать Сумин городок, и получил согласие.

В 2003 году, когда Сумскую область возглавлял соратник Януковича Владимир Щербань, дату праздника перенесли на 2 сентября — день, когда советские войска вытеснили немцев из Сум в 1943 году.

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Это решение было чисто идеологическим, ведь нужно было лелеять культ победы в “Великой Отечественной войне”.

В 2012 году избрали и закрепили в уставе города компромиссную дату: первая суббота сентября. В 2025 году это 6 сентября.

Будто бы отказались от идеологически навязанного 2 сентября, но фактически оставили празднование в том же временном промежутке.

Из-за таких изменений даты часть горожан продолжает ошибочно считать праздничным 2 сентября. Так было и в 2024 году, когда сумчане официально отмечали День города 7 сентября, но в соцсетях активно поздравляли друг друга уже 2-го.

В прошлом году в проекте нового устава, обнародованном 14 июня, городские власти предлагали выбрать датой Дня города 25 июня — то есть вернуться к событию, связанному с основанием Сум.

Однако решение о принятии нового устава в прошлом году так и не было принято.

Итак, до сих пор существует неопределенность с датой Дня города Сумы: официально — это первая суббота сентября, исторически — 25 июня.

День города Сумы — будут ли праздновать в 2025 году

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу с воздуха в прошлом году, Сумы все же отметили День города.

Праздничные концерты или громкие мероприятия не проводились, но прозвучали символические поздравления с праздником. Власти назвали это “сдержанным празднованием” и объяснили, что сейчас не время для масштабных торжеств, ведь город живет в условиях повышенной опасности.

В 2025-м ситуация с безопасностью вряд ли изменится к лучшему. Официальная дата приходится на 6 сентября (первая суббота месяца), и формат празднования снова, скорее всего, будет сдержанным — все зависит от текущих событий. Напомним, что в июне этого года Сумы в очередной раз подверглись массированному обстрелу, к сожалению, были жертвы.

Источник: Mistosumy.

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