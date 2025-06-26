День міста Суми 2025: офіційна дата є, але святкування під питанням

У Сумах вийшла деяка плутанина з визначенням Дня міста — усе через пересування дати, пов’язане з прорадянськими наративами минулих часів. Тож коли насправді відзначають День міста Суми і чи святкуватимуть цьогоріч — розбираємось у матеріалі.

Коли День міста Суми

До 2003 року святкування Дня міста Суми припадало на 26 червня – ця дата пов’язана з першими письмовими згадками про заснування Сум у 1655 році.

Історики посилаються на чолобитну отамана Герасима Кондратьєва, який звертався до московського царя Олексія Михайловича з проханням дозволити козакам оселитися і створити Сумин городок, і отримав згоду.

У 2003 році, коли Сумську область очолював соратник Януковича Володимир Щербань, дату свята перенесли на 2 вересня — день, коли радянські війська витіснили німців із Сум у 1943 році.

Читати на тему Просування РФ на Сумщині зупинено — Сирський про ситуацію в області Сирський розповів про останні дані з Сумського напрямку.

Це рішення було суто ідеологічним, адже потрібно було плекати культ перемоги у “Великій Вітчизняній війні”.

У 2012 році обрали і закріпили у статуті міста компромісну дату: перша субота вересня. У 2025 році — це 6 вересня.

Так, ніби відмовитися від ідеологічно нав’язаного 2 вересня, але фактично залишили святкування в тому ж самому часовому проміжку.

Через такі зміни дати частина містян продовжує помилково вважати святковим 2 вересня. Так було й у 2024 році, коли сумчани офіційно відзначали День міста 7 вересня, але у соцмережах активно вітали одне одного вже 2-го.

Минулого року у проекті нового статуту, оприлюдненого 14 червня, міська влада пропонувала обрати датою Дня міста 25 червня — тобто повернутися до події, пов’язаної з заснуванням Сум.

Однак рішення про ухвалення нового статуту минулого року так і не було ухвалено.

Отже, і досі існує невизначеність із датою Дня міста Суми: офіційно — це перша субота вересня, історично — 25 червня.

День міста Суми — чи святкуватимуть у 2025

Попри постійні обстріли й загрозу з повітря минулого року Суми все ж відзначили День міста.

Святкових концертів чи гучних заходів не проводили, але прозвучали символічні вітання зі святом. Влада назвала це “стриманим святкуванням” і пояснила, що зараз не час для масштабних урочистостей, адже місто живе в умовах підвищеної небезпеки.

У 2025-му безпекова ситуація навряд чи зміниться на краще. Офіційна дата припадає на 6 вересня (перша субота місяця), і формат святкування знову, скоріш за все, буде стриманим — усе залежить від поточних подій. Нагадаємо, що у червні цього року Суми вкотре зазнали масованого обстрілу, на жаль, були жертви.

Джерело: Mistosumy.

Дізнайся також, як у місті Суми зберігають шедеври мистецтва, усього за 30 км від кордону з Росією, і як намагаються врятувати найцінніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.