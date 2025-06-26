Стиль життя Свята

День міста Суми 2025: офіційна дата є, але святкування під питанням

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Червня 2025, 15:15
коли день міста суми
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