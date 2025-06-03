Для тебе Війна в Україні

Прильот по центру Сум: росіяни обстріляли місто — поранені діти, є загиблі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Червня 2025, 10:08
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