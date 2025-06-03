Сьогодні, близько 09:00, росіяни вдарили зброєю в центральну частину Сум. Ворог поцілив в автівки, повідомляє Сумська ОВА. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється. Суми під ударом РФ: є загиблі та постраждалі Оновлено (10:50): ДСНС повідомляє, що загинуло троє осіб. Оновлено (10:30): близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки. Серед поранених є 17-річна дитина. Деякі люди перебувають у тяжкому стані. Попередньо, було 5 влучень з РСЗВ дальньої дії, пошкоджено медичну установу, автомобілі та будинки.Оновлено (10:24): Сумська обласна прокуратура повідомляє про двох загиблих чоловіків. 7 людей поранено, з яких 4 дітей. Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби на проїжджій частині, ще декілька — по околиці міста. Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру, — додала міська влада. Наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники. Читати на тему Вдома, на вулиці чи в авто — що робити при обстрілі, де б ви не були Дізнайтеся, що робити, якщо під час обстрілу ви в приміщенні, на вулиці чи авто. Сумська міська рада повідомила, що з 11:00 в укритті школи № 10 працюватиме штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалі можуть залишити заявки на обстеження пошкодженого житла. З собою треба взяти оригінали та копії документів власника пошкодженого майна, техпаспорт і документ, що засвідчує право власності. Тим часом місцеве видання Кордон.медіа поширило перші фото наслідків атаки. Прильот по центру Сум: росіяни обстріляли місто — поранені діти, є загиблі / 3 Фотографії Фото ураження центральної вулиці показав і в.о. міського голови Сум Артем Кобзар. ДСНС також показало наслідки атаки РФ по Сумах. Прильот по центру Сум: росіяни обстріляли місто — поранені діти, є загиблі / 3 Фотографії Ми також розповідали, що ООН підтвердило факт полювання дронами на цивільних у Херсоні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Суми Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter