Сьогодні, близько 09:00, росіяни вдарили зброєю в центральну частину Сум. Ворог поцілив в автівки, повідомляє Сумська ОВА. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється.

Суми під ударом РФ: є загиблі та постраждалі

Оновлено (10:50): ДСНС повідомляє, що загинуло троє осіб.

Оновлено (10:30): близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки. Серед поранених є 17-річна дитина. Деякі люди перебувають у тяжкому стані. Попередньо, було 5 влучень з РСЗВ дальньої дії, пошкоджено медичну установу, автомобілі та будинки.

Оновлено (10:24): Сумська обласна прокуратура повідомляє про двох загиблих чоловіків. 7 людей поранено, з яких 4 дітей. Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби на проїжджій частині, ще декілька — по околиці міста.

Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру, — додала міська влада.

Наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.

Сумська міська рада повідомила, що з 11:00 в укритті школи № 10 працюватиме штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалі можуть залишити заявки на обстеження пошкодженого житла.

З собою треба взяти оригінали та копії документів власника пошкодженого майна, техпаспорт і документ, що засвідчує право власності.

Тим часом місцеве видання Кордон.медіа поширило перші фото наслідків атаки.

Прильот по центру Сум: росіяни обстріляли місто — поранені діти, є загиблі / 3 Фотографії

Фото ураження центральної вулиці показав і в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

ДСНС також показало наслідки атаки РФ по Сумах.

Прильот по центру Сум: росіяни обстріляли місто — поранені діти, є загиблі / 3 Фотографії

Ми також розповідали, що ООН підтвердило факт полювання дронами на цивільних у Херсоні.

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