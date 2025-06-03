Сегодня около 09:00 россияне ударили оружием в центральную часть Сум. Враг попал в автомобили, сообщает Сумская ОВА. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается. Суммы под ударом РФ: есть погибшие и пострадавшие Обновлено (10:50): ГСЧС сообщает, что погибли три человека. Обновлено (10:30): около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Некоторые люди в тяжелом состоянии. Предварительно, было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия, повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома.Обновлено (10:24): Сумская областная прокуратура сообщает о двух погибших мужчинах. 7 человек ранены, из которых 4 детей. Одно средство поражения попало в транспортные средства на проезжей части, еще несколько — по окраине города. Есть много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра, — добавила городская власть. Последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели. Читать по теме Дома, на улице или в автомобиле — правила поведения во время обстрелов, где бы вы ни были Узнайте, что делать, если при обстреле вы в помещении, на улице или автомобиле. Сумской городской совет сообщил, что с 11:00 в укрытии школы № 10 будет работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, где пострадавшие могут оставить заявки на обследование поврежденного жилья. С собой нужно взять оригиналы и копии документов собственника поврежденного имущества, техпаспорт и документ, удостоверяющий право собственности. Тем временем местное издание Кордон.медіа показало первые фото последствий атаки. Прилет по центру Сум: россияне обстреляли город — ранены дети, есть погибшие / 3 Фотографии Фото поражения центральной улицы показал и и. городского головы Сум Артем Кобзарь. ГСЧС также показало последствия атаки РФ по Сумам. Прилет по центру Сум: россияне обстреляли город — ранены дети, есть погибшие / 3 Фотографии Мы также рассказывали, что ООН подтвердила факт охоты дронами на гражданских в Херсоне. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Cумы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter