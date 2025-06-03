Сегодня около 09:00 россияне ударили оружием в центральную часть Сум. Враг попал в автомобили, сообщает Сумская ОВА. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается.

Суммы под ударом РФ: есть погибшие и пострадавшие

Обновлено (10:50): ГСЧС сообщает, что погибли три человека.

Обновлено (10:30): около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Некоторые люди в тяжелом состоянии. Предварительно, было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия, повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома.

Обновлено (10:24): Сумская областная прокуратура сообщает о двух погибших мужчинах. 7 человек ранены, из которых 4 детей. Одно средство поражения попало в транспортные средства на проезжей части, еще несколько — по окраине города.

Есть много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра, — добавила городская власть.

Последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели.

Сумской городской совет сообщил, что с 11:00 в укрытии школы № 10 будет работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, где пострадавшие могут оставить заявки на обследование поврежденного жилья.

С собой нужно взять оригиналы и копии документов собственника поврежденного имущества, техпаспорт и документ, удостоверяющий право собственности.

Тем временем местное издание Кордон.медіа показало первые фото последствий атаки.

Прилет по центру Сум: россияне обстреляли город — ранены дети, есть погибшие / 3 Фотографии

Фото поражения центральной улицы показал и и. городского головы Сум Артем Кобзарь.

ГСЧС также показало последствия атаки РФ по Сумам.

Прилет по центру Сум: россияне обстреляли город — ранены дети, есть погибшие / 3 Фотографии

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