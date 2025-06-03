Для тебя Война в Украине

Прилет по центру Сум: россияне обстреляли город — ранены дети, есть погибшие

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июня 2025, 10:08
сумы

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