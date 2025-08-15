День міста Рівне 2025: коли відзначають і що цікавого чекати від програми

Рівне — мальовничий обласний центр на заході України, розташований на півдороги між Львовом і Києвом. Нині відомий як неофіційний центр бурштинової індустрії, він може похвалитися й іншими статусами: колись Рівне на короткий час було столицею України.

Коли славетне місто святкує свій День і яка програма заходів на День міста Рівне — ми зібрали для тебе актуальну інформацію.

Коли День міста Рівне

Цьогоріч Рівне відзначає свій день народження у неділю, 31 серпня 2025 року.

Це тому, що День міста тут завжди святкують в останню неділю серпня.

В умовах триваючої повномасштабної війни свіжої афіші або анонсів заходів на День міста Рівне завчасно не викладають. Тож у відкритих джерелах поки що програму святкування не опублікували.

Але можна сподіватися, що нинішнє святкування буде не менш захопливим, ніж минулого року. У 2024 День міста Рівне святкували масштабно.

Почали з легкоатлетичного забігу у вишиванках, потім — урочистості біля пам’ятника княгині Марії Рівненської, фестиваль-виставка: Обирай, підтримуй, купуй Рівненське на Лебединці.

У парку Тараса Шевченка звучали виступи військових оркестрів, а в мікрорайоні Ювілейний — концерти, фудкорт, дитячі атракціони, благодійність для підтримки 47-ї бригади Маґура.

У 2025 році на День міста Рівне можна очікувати подібний формат святкування: концерти, виставки, розважальні активності, можливо, забіг, ярмарок, фудкорти тощо.

До Дня міста Рівне: найцікавіше про історію

Перша письмова згадка про місто датується 1283 роком, виходить, що місту вже понад 740 років. При цьому археологи виявили артефакти десятого століття, що свідчать про значно старіші витоки — можливо, місту на 250 років більше.

У середньовіччі Рівне не раз переходило з рук у руки — було у власності литовських князів, польських магнатів.

Однією із найвідоміших власниць Рівного була княгиня Марія Несвицька, яку вважають своєрідною хрещеною матір’ю міста. На межі 15 і 16 століть вона збудувала тут замок, розвивала торгівлю та ремесла.

17-18 століття були часами козацьких воєн і польсько-шведських конфліктів. Місто не раз горіло й руйнувалося, але завжди відроджувалося.

У 19 столітті залізниця з’єднала місто з Києвом та Львовом і перетворила його на місце жвавої торгівлі. Тут активно діяли єврейські громади, під час Другої Світової вони стали об’єктом расової ненависті фашистів.

Вони провели масові розстріли єврейського населення в урочищі Сосонки і це стало вічно незагоєною раною міста.

Сьогодні Рівне відоме як культурний осередок Волині з насиченим фестивальним життям. Його люблять містяни і цінують туристи — за затишну атмосферу, старовинну архітектуру і енергійне сьогодення, що працює на мир в Україні.

Джерело фото: Dovkola.media.

