Стиль життя Свята

День міста Рівне 2025: коли відзначають і що цікавого чекати від програми

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Серпня 2025, 16:37
день міста рівне
День Рівного

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь