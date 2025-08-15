День города Ровно 2025: когда отмечают и что интересного ждать от программы

Ровно — живописный областной центр на западе Украины, расположенный на полпути между Львовом и Киевом. Сейчас известный как неофициальный центр янтарной индустрии, он может похвастаться и другими статусами: когда-то Ровно на короткое время было столицей Украины.

Когда славный город празднует свой День и какая программа мероприятий в День города Ровно — мы собрали для тебя актуальную информацию.

Когда День города Ровно

В этом году Ровно отмечает свой день рождения в воскресенье, 31 августа 2025 года.

Это потому, что День города здесь всегда празднуют в последнее воскресенье августа.

В условиях продолжающейся полномасштабной войны свежей афиши или анонса мероприятий на День города Ровно раньше времени нет. В открытых источниках программа празднования пока не была опубликована.

Но можно надеяться, что нынешнее празднование будет не менее увлекательным, чем в прошлом году. В 2024 году День города Ровно отмечали масштабно.

Начали с легкоатлетического забега в вышиванках, затем прошли торжества около памятника княгине Марии Ровенской, фестиваль-выставка: Выбирай, поддерживай, покупай Ровенское на Лебединке.

В парке Тараса Шевченко звучали выступления военных оркестров, а в микрорайоне Юбилейный — концерты, фудкорт, детские аттракционы, благотворительность для поддержки 47-й бригады Магура.

В 2025 году в День города Ровно можно ожидать подобный формат празднования: концерты, выставки, развлекательные активности, возможно, забег, ярмарка, фудкорты.

Ко Дню города Ровно: самое интересное об истории

Первое письменное упоминание о городе датируется 1283 годом, значит, городу уже более 740 лет. При этом археологи обнаружили артефакты десятого века, свидетельствующие о более старых истоках — возможно, городу на 250 лет больше.

В средневековье Ровно не раз переходило из рук в руки — было в собственности литовских князей, польских магнатов.

Одной из известнейших владелиц Ровно была княгиня Мария Несвицкая, которую считают своеобразной крестной матерью города. На рубеже 15 и 16 веков она построила здесь замок, развивала торговлю и ремесла.

17-18 века были временами казачьих войн и польско-шведских конфликтов. Город не раз горел и разрушался, но всегда возрождался.

В 19 веке железная дорога соединила город с Киевом и Львовом и превратила его в место оживленной торговли. Здесь активно действовали еврейские общины, во время Второй Мировой они стали объектом расовой ненависти фашистов.

Они провели массовые расстрелы еврейского населения в урочище Сосонки, и это стало вечно незаживающей раной города.

Сегодня Ровно известно как культурный центр Волыни с насыщенной фестивальной жизнью. Его любят горожане и ценят туристы — за уютную атмосферу, старинную архитектуру и энергичное настоящее, работающее на мир в Украине.

Источник фото: Dovkola.media.

