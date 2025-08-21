День міста Біла Церква: історія міста, коли відзначається свято та план заходів свята

Біла Церква — це місто, яке засноване майже 1000 років і має неймовірно багату історію. Читай у матеріалі, коли відзначатиметься День міста та який план заходів свята підготувала Білоцерківська міська рада.

Коли День міста Біла Церква у 2025: дата святкування та програма заходів

Щороку це свято у місті відзначають 14 вересня та проводять різні заходи, спрямовані на відзначення такої важливої дати. Цьогоріч Білій Церкві виповниться 993 роки — зовсім скоро місто святкуватиме круглу дату, що відзначає стійкість, мужність та незламність українського народу.

Щодо програми свята слід зазначити, що цьогоріч Білоцерківська міська рада ще не представила програми святкування Дня міста, тож треба слідкувати за оновленням сторінки ради.

День міста Біла церква: цікаве про його історію та свята

Місто було засноване у далекому 1032 році Ярославом Мудрим, і на час заснування мало назву Юр’їв. Місто заважало кочівникам ходити у походи через північ, через що велику кількість разів його намагались спалити та зруйнувати. Як висновок: у 13 столітті Юр’їв лежав востаннє у руїнах, і після цього отримав нову назву, яка відома нам зараз — Біла Церква.

Цікавий факт: собор, якому Біла Церква завдячує назвою, не було знайдено — лише невеликі руїни, але це теж не є підтвердженою інформацією.

1362 року Біла Церква була приєднана до Литви, а 1569 — до Польщі, а також була центром козацького війська 1648-1657 років. Слід зазначити, що у цей період місто активно розвивалася та будувалася: велика кількість церков та соборів була зведена саме у цей історичний період.

Під час Української революції, у 1918 році Євген Коновалець заснував військовий підрозділ Січові Стрільці. В той час Біла Церква вважалась другою столицею УНР і у 1921 році тут була утворена Козача рада Правобережної України. А вже під час радянського правління місто втратило відносно велику частку населення у зв’язку з винищенням українського народу.

У часи незалежної України Біла Церква є економічним центром Київщини з населенням 200 тис. людей.

Фото: The-city.kiev.ua

Зовсім скоро в іншого українського міста також буде свято — читай, коли Рівне відзначатиме День міста та що чекати від святкової програми.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!