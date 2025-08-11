Погода у Коблевому у серпні 2025: температура повітря та моря

Коблеве — одне з найпопулярніших місць відпочинку на узбережжі Чорного моря, де погода обіцяє бути спекотною до кінця серпня.

Чи можливі похолодання та опади — читай детальніше у матеріалі.

Погода у Коблевому у серпні 2025: спека щотижня

Перші десять днів місяця буде гаряче: вдень коливання температури +28…+31 °C, вночі прохолодніше — +18…+20 °C.

Відсьогодні, з 11 серпня і до кінця тижня погода у Коблевому так само триматиметься: вдень показник термометра сягатиме +30 °C. Вночі буде трохи тепліше, ніж минулого тижня: температура коливатиметься від +22 °C до +25 °C.

Наступного тижня сонце палитиме майже так само: вдень +30…+33 °C. Лише два дні матимуть деякі зміни: середа, 20 серпня, обіцяє бути повністю хмарною, і в п’ятницю, 22 серпня, затримається легка хмарність.

Уночі температура буде у діапазоні +25…+28 °C.

Останній тиждень серпня потривожить своїми змінами не лише температури, а й опадів. Тиждень почнеться зі спекотного понеділка, коли температура досягне пікових +34 °C вдень та +29 °C вночі.

Але вже у вівторок, 26 серпня, пройде невеликий дощ, через що денна температура опуститься до +19 °C, а ніч трохи буде теплішою — +20 °C.

Після цього дощу до кінця тижня показник термометра буде підніматися кожного дня: вдень температури триматимуться у діапазоні +22…+30 °C, вночі — +20…+26 °C.

Температури води у Коблевому: коли найкраще їхати

На сьогодні вода у Коблеве прогрілася до +24 °C, що вже є комфортною температурою води для купання у морі. Але це ще не все: протягом декількох днів вода нагріється до +26 °C, і лишиться на цій позначці до кінця місяця.

Якщо ти плануєш їхати найближчим часом, то зараз саме той момент, бо до кінця літа лишилось декілька тижнів! Не забувай взяти з собою сонцезахисний крем та встигни насолодитися цими гарячими літніми днями в Коблевому на узбережжі Чорного моря.

Головне фото: stocksnap.io

