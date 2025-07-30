Погода на серпень на Світязі: тепло, дощі та передчуття осені

Серпень на Світязі (Шацькі озера) обіцяє бути доволі теплим, в міру сонячним, із традиційними для цього регіону опадами, особливо в середині місяця. Коли планувати відпочинок, щоб спіймати хорошу погоду — дізнавайся довгостроковий прогноз.

Погода на Світязі у серпні 2025

Серпень — гарний період для відпочинку на Світязі.

Найкращими днями для купання та засмаги будуть 1-3, 7-11 та 17-22 числа.

А якщо плануєш активний відпочинок, прогулянки чи риболовлю — зручним буде весь місяць, за винятком хіба що кількох потенційно дощових днів: 4, 14, 15 числа.

Погода на Світязі на першу декаду місяця 1-10 серпня

У першу декаду очікується тепла й сонячна погода. Денна температура коливатиметься від +20°C до +26°C, а вночі буде комфортно — від +12°C до +15°C.

Лише 4 серпня прогнозується дощ, а 6 серпня буде дещо прохолодніше. Загалом цей період ідеально підходить для купання, засмаги та активного відпочинку.

Погода на Світязі на другу декаду місяця 11-20 серпня

Друга декада принесе приємну, але нестабільну погоду. Вдень температура залишатиметься в межах +22°C–+26°C, а вночі — від +13°C до +16°C.

У першій половині декади буде ясно або з перемінною хмарністю, але 14 числа можливі грози, а наступного дня — дощ.

Та вже з 16 серпня ситуація покращиться: повернеться ясна або злегка хмарна погода. Цей період підійде для подорожей, піших прогулянок, а також відпочинку біля озера, хоча кілька днів можуть бути не надто сприятливими для купання.

Погода на Світязі на третю декаду місяця 21-31 серпня

У третю декаду відчуємо прихід осені. Денна температура поступово знизиться до +19°C–+24°C, і вночі стане прохолодніше — від +10°C до +14°C.

Сонячних днів поменшає, а небо частіше буде хмарним. Хоча сильних опадів на цей період не прогнозують, сонце вже не так тішитиме, особливо в останні дні місяця.

Найпрохолоднішим буде 30 числа — лише +19°C вдень та +10°C вночі. Цей період вже менш підходить для пляжного відпочинку, але і він може бути вдалим для релаксу на природі або риболовлі.

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